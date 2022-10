Cabral, adevărul despre ce se întâmplă între el și Andreea Ibacka în spatele ușilor închise. Nimeni nu-și imagina asta: „Și reciproc, negreșit”

In articol:

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt de 15 ani împreună și pare că între ei nu mai există de mult secrete.

Acum, îndrăgitul prezentator TV a dezvăluit că și după atâția ani, iubirea dintre ei este ca în prima zi, iar Andreea nu se sfiește să îi arate prin gesturi mici că este îndrăgostită de soțul ei.

Cabral și Andreea Ibacka, îndrăgostiți ca doi adolescenți

S-au căsătorit în anul 2011 și de atunci sunt de nedespărțit. Din iubirea lor s-au născut și cei doi copii ai cuplului, Namiko și Tiago.

Chiar dacă sunt adulți în toată firea, Cabral și soția sa nu se sfiesc să se poarte ca doi adolescenți, mai ales în spatele ușilor închise, acolo unde au parte de libertate deplină.

„Am colegă de apartament care- după 15 ani împreună- tot mă ciupește de cur când trec pe lângă ea. Și reciproc, negreșit”, a scris Cabral pe Facebook.

Declarația a fost făcută de către prezentatorul TV, chiar de ziua sa de naștere. Cu aceeași ocazie, Cabral a postat un mesaj plin de umor, în stilul său caracteristic.

„A făcut băiatul 45. N-am învățat mare lucru, dar m-am prins de niște chestii...N-am ajuns miliardar, dar am strâns prieteni mișto... care valorează miliarde. Am înțeles că nu trebuie să mă compar decât cu mine, cel de ieri. M-am acceptat așa cum sunt, mișto dar imperfect. Am trei copii care mă fac mai fericit decât lumea. Am colegă de apartament care- după 15 ani împreună- tot mă ciupește de cur când trec pe lângă ea. Și reciproc, negreșit. Și am un trup sculptat. Cu generozitate, că doar că nu m-am zgârcit la material... Cât despre creier... după cum se poate observa la liber... n-are mamaia, că v-ar da. Vă trimit de-aci niște gânduri bune și apusul de azi”, a scris Cabral pe pagina sa de Facebook.