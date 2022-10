Cabral intervine în isteria creată de Delia, după ce a spus de ce nu vrea să fie mamă. Prezentatorul are trei copii și declară asta: ”Nu face altceva decât să-și arate micimea”

In articol:

Mediul online a explodat după ce Delia a vorbit iar despre alegerea sa de a nu face copii. De ani buni, artista este mereu întrebată când are de gând să devină mamă ori de ce nu se vrea a fi mamă, iar recent, fanii săi având iar această curiozitate, jurata show-ului de umor a oferit un răspuns care a scandalizat mediul virtual.

Conform spuselor sale, cântăreața vrea să ducă în continuare o viață liberă, fără prea mari responsabilități, plus că spune că deja sunt prea mulți oameni pe planetă, astfel că nu mai este nevoie de alții.

Citeste si: Reacția neașteptată a lui Mircea Badea, după ce Delia a declarat că nu își dorește copii: "Decizia de a face un copil este egoistă"

Cabral intervine în isteria creată după ce Delia a spus de ce nu vrea să fie mamă [Sursa foto: Facebook]

Cabral sare în apărarea Deliei

De aici, însă, și până ca lumea să o pună la zid pentru afirmațiile și alegerile sale a mai fost doar un pas. Mulți au fost cei care au criticat-o, cei care nu pot înțelege mentalitatea divei, printre care și nume cunoscute în spațiul public.

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Însă, tot la fel de mulți s-au arătat și cei care au susținut-o pe Delia sau au apărat-o în fața judecăților venite spre ea.

Cabral se numără printre cei care sunt de partea Delia. Deși el este tată a trei copii, prezentatorul spune că, chiar și în aceste condiții, el nu poate să îi judece pe cei care aleg să nu îl ia drept exemplu.

Omul de televiziune este de părere că cei care judecă deciziile de viața ale celor care-i înconjoară nu fac altceva decât să arate lipsă de respect, de educație și să demonstreze lumii cât de mici sunt în gândire, simțire și trăire.

De asemenea, luând în calcul vremurile pe care le trăim, Cabral spune că totul ar decurge mai bine dacă oamenii ar învăța să nu mai privească în curtea celui de lângă, să nu-și mai judece aproapele, ci fiecare să își trăiască viața după bunul plac.

În modul acesta, subliniază Cabral, oferind publicului o lecție pe care părinții i-au dat-o de mic copil, cu cât oamenii se bârfesc mai puțin, cu atât fiecare are mai mult timp pentru el și pentru plăcerile lui.

Citeste si: Motivul real pentru care Delia nu își dorește copii! A spus-o pentru prima dată, fără rețineri: „Cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac”

”D. (n.r. Delia) nu vrea să aducă pe lumea asta copii. Eu am trei. Copii, zic. Am eu vreun drept, am cel mai mic drept să comentez alegerea Deliei? Am cel mai mic motiv să deschid gura pe tema alegerilor ei? Aș mai avea vreo urmă de bun-simț dacă m-ar lua gura pe dinainte să-i comentez unui om, oricărui om, alegerile pe care și le ia? Nu. Pentru că sunt alegerile lui și dacă cineva începe să elucubreze pe marginea lor... ei bine, nu face altceva decât să-și arate micimea. Probabil e interesant să ne dăm cu părerea despre alegerile de viață ale altor suflete. Dar interesant nu e neapărat normal la cap, decent sau de bun simț. Ar fi bine, mai ales pentru noi înșine, să ne judecăm unii pe ceilalți mai puțin... spre deloc. Și ar fi bine de tot să ne respectăm mai mult. Să ne respectăm între noi și să ne respectăm alegerile. Am învățat încă de mic, din familia mea de zdrăngăniți: cu cât pierzi mai mult timp bârfindu-i pe alții, cu atât mai puțin timp ai să te gândești la tine”, a scris Cabral pe pagina sa de Facebook.