Cadou de sute de mii de mii de euro pentru Jador. Ce și-a cumpărat artistul de sărbători: ,,Am nevoie de ceva mai mare”

Jador este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști din industria muzicală românească. Cântărețul a reușit să atragă publicul prin vocea sa, dar și prin sinceritatea de care a dat dovadă de-a lungul timpului.

Fiecare melodie a artistului a ajuns în trending-ul românesc și a fost cântată cel puțin o singură dată chiar și de cei care nu ascultă genul de muzică pe care artistul o interpretează.

Jador si-a făcut cadou de sute de mii de euro de sărbători

Cum sărbătorile de iarnă și perioada cadourilor au început deja, Jador s-a decis să își facă singur un cadou de care să de folosească o perioadă lungă de timp.

Artistul nu se uită la bani atunci când e vorba despre el sau familia lui, așa că, și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. Vedeta și-a luat o mașină ce valorează sute de mii de euro de care este foarte mândru și pe care o va conduce în drumul spre viitoarele lui evenimente. Acesta a declarat că nu are o mașină a visurilor lui, iar noua lui mașină era mai mult o necesitate deoarece are nevoie de mai mult spațiu atunci când merge la evenimente care sunt foarte departe.

„E un bolid de sute de mii de euro. N-am o mașină a visurilor mele, n-am visat niciodată atât de departe, e o mașină care îmi place, nu mă atașez de ele. Nu schimb destul de des mașinile, mașina asta de exemplu am avut-o vreo doi ani. Am nevoie de o mașină mai mare că la evenimente când mă duc și merg atâția kilometri am nevoie de ceva mai mare, mai spațios. Uneori conduc eu, uneori șoferul, depinde de distanță”, a declarat Jador.

Jador, „Moș Crăciun” pentru frații săi

Vedeta a povestit cum erau sărbătorile de iarnă în copilăria lui. Pe atunci singurele cadouri pe care Moș Nicolae sau Mos Crăciun le aduceau erau dulciurile și nelipsitele portocale. La un moment dat, când artistul a mai crescut, el era cel care îi ajuta pe îndrăgiții bătrânei să le lase cadourile fraților săi.

„Depinde, de la o vârstă eu le puneam în ghetuțe. Eram cel mai mare dintre frați și le puneam eu în ghetuțe. De obicei, o ciocolată era 100%, niște bombonele din alea micuțe, o portocală și cam asta era tot. Am pândit-o pe mama și mă prinsesem”, a povestit artistul, potrivit Spynews.