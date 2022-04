Cadoul inedit pe care Flick i l-a făcut Denisei Filcea, după ce a aflat că îl va face tată: „M-am topit”. Ce reprezintă, de fapt

In articol:

Flick și Denisa Filcea au anunțat cu câteva zile în urmă că vor deveni părinți pentru prima dată, prin intermediul unui videoclip postat pe pagina de Instagram a celor doi.

Ei bine, însă, recent, Denisa Filcea a publicat o imagine cu un cadou inedit pe care l-a primit chiar de la soțul său, după ce acesta a aflat că partenera sa îl va face tătic pentru prima dată.

Bineînțeles, alături de fotografia pe care Denisa Filcea a postat-o cu cadoul, aceasta a scris și câteva cuvinte, explicându-le fanilor ce semnifică.

Denisa Filcea a primit o brățară din partea lui Flick

Flick și Denisa Filcea sunt în culmea fericirii, căci doar în câteva luni cei doi vor deveni părinți pentru prima dată. La scurt timp după ce a aflat că soția sa îl va face tătic pentru prima oară, ”Domnul Rimă” i-a dăruit o bijuterie viitoarei mămici, mai precis o brățară, însă nu una oarecare, ci una cu o semnificație aparte.

Este vorba despre o brățară care are două inimi unite, iar Flick i-a spus soției sale, Denisa Filcea, că bijuteria este pentru cele două inimi care bat în ea acum.

„M-am topit! Flick a spus că brățara e pentru cele două inimi care bat în mine acum”,

a scris Denisa Filcea pe Instagram, alături de o fotografie cu bijuteria.

Cadoul pe care Denisa Filcea l-a primit de la Flick [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care soția lui Flick a ținut sarcina ascunsă

La scurt timp după ce fanii au aflat că Denisa Filcea va fi mămică, mulți dintre aceștia s-au întrebat care este motivul pentru care tânăra a ținut sarcina ascunsă, motiv pentru care soția lui Flick a postat un videoclip pe YouTube, acolo unde a făcut o serie de precizări.

Așadar, Denisa a început discursul din mediul online cu precizarea că nu a ținut sarcina ascunsă niciun moment, însă nu a simțit nevoia să împărtășească cu alte persoane acest lucru, despre care a spus că este unul intim pentru cuplul lor, dorindu-și ca o perioadă, atât ea, cât și soțul său, să se bucure singuri de această fericită veste.

Totodată, existau mulți fani care și-ar fi dorit să se bucure alături de cei doi viitori părinți de această veste, iar pe această cale, Denisa Filcea și-a cerut scuze față de oamenii care au considerat că ar fi trebuit să știe de mai mult timp despre sarcina sa, cu precizarea că acest lucru nu este despre ei, ci despre ea și Flick, soțul său.

„Adevărul este că nu am ținut nicio secundă ascuns că sunt însărcinată, darpur și simplu nici nu am simțit nevoia de a împărtăși cu altcineva acest lucru intim și minunat care ni se întâmplă. Așadar, până astăzi nu a știut nimeni.(...) Suntem foarte recunoscători pentru această binecuvântare din viața noastră și cea mai mare realizare a cuplului nostru, motiv pentru care am ales să ne bucurăm și să trăim din plin această experiență doar noi doi, măcar pentru o perioadă. (...) Îmi cer scuze persoanelor care consideră că meritau să știe înainte sau să afle în alt mod, însă, după cum spuneam, nu este despre voi, iar experiența de viață pe care am avut-o pânăacum m-a învățat că dacă nu vrei ca cineva să știe un lucru, atunci nu trebuie să știe nimeni.(...) Fericirea adevărată trebuie mai întâi trăită și apoi împărtășită și cu ceilalți ”, a transmis Denisa Filcea în mediul online.

Flick și Denisa Filcea [Sursa foto: Instagram]