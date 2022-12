Călătorie cu peripeții pentru o româncă! Femeia a născut în avion, iar zborul a fost deviat de urgență: "Astfel de lucruri se petrec de obicei în spatele zidurilor maternităților"

In articol:

O româncă a trăit momente de-a dreptul memorabile în timpul unui zbor. Femeia, care se afla la bordul unei aeronave ce avea ca destinație țara noastră, și-a adus copilul pe lume în avion. Totul s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte ca piloții să devieze cursa și să aterizeze de urgență

pe aeroportul din Praga, relatează Europe Cities

Micuțul s-a născut cu câteva minute înainte ca avionul să aterizeze în Praga

S-a lăsat cu emoții de nedescris pentru o româncă, în timpul unui zbor pe ruta Birmingham-București. Femeia, care se afla pe ultima sută de metri cu sarcina, a născut înainte ca aeronava să ajungă la destinație.

Piloții au fost nevoiți să devieze zborul și să aterizeze de urgență pe aeroportul din Praga, acolo unde paramedicii i-au acordat primele îngrijiri mamei și nou-născutului: "Când vrei să te naști, de multe ori este «aici și acum». Pofta de viață a fost uriașă, iar faptul că se afla la 10 km deasupra solului, când astfel de lucruri se petrec de obicei în spatele zidurilor maternităților, nu l-a interesat pe eroul acestei povești.", a declarat Petra Homolová, unul dintre paramedicii care i-au fost alături româncei și bebelușului ei, imediat după naștere.

Nou-născutul a fost transportat la un spital din Praga

La scurt timp după ce a venit pe lume, bebelușul și mama lui au fost transportați la Spitalul Motol din Praga, pentru ca medicii să îl poată monitoriza atent. Potrivit sursei citate, micuțul are 47 de cm înălțime și 2.744 grame și este perfect sănătos: "La ora locală 1:10 a.m. am primit pe aeroportul Václav Havel din Praga un pasager de 47 cm înălțime și 2.744 grame, care a vizitat pe neașteptate Republica Cehă fără pașaport, iar ulterior și Spitalul Motol, unde se află internat după ce a fost transportat de echipajul nostru, sănătos și fără complicații vizibile.", a completat Petra Homolová.