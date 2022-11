Calcă copiii lui Pepe pe urmele artistului? Cântărețul a dezvăluit ce pasiuni au fetițele sale: „Eu am fost atent la Rosa și Maria”

In articol:

Pepe este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică latino din țara noastră, iar, de ceva vreme, acesta a devenit și prezentator TV.

Vedeta se bucură de o carieră în continuă ascensiune, dar și de o familie frumoasă. Chiar dacă a trecut prin două căsnicii eșuate, artistul trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste alături de actuala sa parteneră de viață, Yasmine Ody.

Cele două fetițe ale cântărețului au parte de o viață foarte activă. [Sursa foto: Instagram]

Ce pasiuni au fiicele îndrăgitului artist

Pepe îi adoră pe cei trei copii ai săi. Fetele sale, Maria și Rosa au o viață foarte activă, chiar dacă sunt micuțe. Artistul are grijă ca acestea să nu se plictisească niciodată și să aibă mereu parte de activități.

Momentan, nu se știe dacă cele două copile o să calce pe urmele tatălui lor și o să activeze în domeniul muzical, însă momentan acestea sunt pasionate în special de sport.

Printre hobby-urile pe care le au fetițele se numără tenisul și handbalul.

„Eu am fost atent la Rosa și Maria la ideea de a nu se plictisi atunci când sunt în vacanță. Copiii mei au făcut tenis, fac handbal în momentul de față și de fiecare dată când suntem acasă și e o zi liberă, cu toate că nu prea există o zi liberă, întotdeauna au o activitate, sunt multe activități, nu doar sportul în sine, eu fac sport cu el. Am fost de multe ori în vacanță cu ele”, a povestit Pepe.

Cel de-al treilea copil al lui Pepe este încă prea micuț pentru a avea pasiuni. Asta nu înseamnă însă că celebrul său tată nu petrece timp cu el. Recent, fiul cântărețului și al lui Yasmine Ody a fost în centrul atenției, pentru că a fost creștinat de către părinții săi.

„A fost foarte frumos la botez. Am făcut un botez în familie. Băiețelul are cinci luni și două săptămâni. E altceva când e copilul tău. Am experiență, dar și dacă aș avea o sută de copii aș fi emoționat(...) Nu am cântat prea mult, am cântat un refren, cu câte un invitat, în treacăt”, a mai spus prezentatorul TV.