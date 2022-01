Calendar Creștin Ortodox 30 ianuarie 2022. Sfinții Trei Ierarhi. Ce nu ai voie să faci în această zi

In articol:

Conform Calendar Creștin Ortodox 30 ianuarie 2022, astăzi, Biserica Ortodoxă Română îi sărbătorește pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Calendar Creștin Ortodox 30 ianuarie 2022. Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur sunt patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din lume. Acest lucru a fost stabilit pentru ca toți creștinii să cunoască și să recunoască valoarea teologică a Sfinților Trei Ierarhi.

Ziua de 30 ianuarie a fost aleasă pentru a-i prăznui pe Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur de către Sfântul Ioan Mauropous în urma unei vedenii. Astfel că, spre sfârșitul secolului al XI-lea, la Constantinopol s-a iscat o mare dispută legată de care ar fi cel mai important sfânt dintre cei Trei Sfinți Ierarhi.

Potrivit creștinortodox.ro, iată ce i-au spus Cei Trei Sfântului Ioan într-un vis: „După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoința noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne, dar făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, înștiințează cu aceasta pe creștini, că noi în fața lui Dumnezeu, una suntem.”

Ce nu ai voie să faci în ziua de 30 ianuarie 2022

Astăzi, 30 ianuarie 2022, este sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. În această zi trebuie respectate anumite lucruri cu o deosebită strictețe, astfel că, azi este duminică, iar ziua de duminică este destinată odihnei: „Şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea este ziua odihnei, adunare sfântă a Domnului: nici o muncă să nu faceţi; aceasta este odihna Domnului în toate locuinţele voastre” (Levitic 23, 3). Pe lângă acest fapt, sărbătoarea celor Trei Ierarhi este marcată în calendar cu roșu, ceea ce arată marea semnificație a sa.

În altă ordine de idei, în ziua de 30 ianuarie 2022 este interzisă munca de orice fel, fie măturat, fie băgat la spălat, fie orice altă activitate din gospodărie. De asemenea, astăzi nu se poartă dușmănie și nu se vorbește de rău aproapele. În ziua celor Trei Ierarhi este bine să spunem rugăciuni, să dăm de pomană și să ne rugăm pentru sănătate, prosperitate, belșug și bucurie.

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Troparul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, glasul al 4-lea:

Ca cei ce ati fost întocmai la obicei cu Apostolii şi lumii învăţători, rugaţi-vă Stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Troparul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, glasul 1:

Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu Razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, împre­ună cu Strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că aceştia pururea se roagă Treimii pentru noi.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe prigonitorul Faraon...

Stih: Sfinţilor Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nu este lucru potrivit cu râvna omenească ceea ce încerc să fac acum; ci, Înţelepciunea Care şade pe Scaunul Tău, Iubitorule de oameni, să-mi ajute mie, dându-mi har de cuvânt; ca prin el să pot mări pe aceia, pe care Ea Însăşi, mai înainte, bine i-a mărit.

Stih: Sfinţilor Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bunătatea Ta şi multa bogăţie a iubirii Tale de oameni, Stăpâne, s-a revărsat ca un pahar plin şi a curs, spre a arăta şi acum pe cei ce sunt puşi înainte spre laudă, ca pe alţi îngeri în trup.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făpturilor cereşti laude se cuvine; iar celor Dumnezeieşti numai cântarea îngerească le este potrivită; că îndumnezeiţi au fost, prin împărtăşire, ca cei ce au avut întru sine vieţuind şi grăind pe Dumnezeu Cel Adevărat şi după fire Unul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pomenirea drepţilor cu laude o săvârşeşte de Dumnezeu insuflata adunare, cu care şi Maica lui Dumnezeu, ca o Conducătoare Tare a lor, cu cuviinţă împreună se preamăreşte; fiind mai presus de rânduiala cea de la sfârşit şi de cea de la început şi de cea de la mijloc şi împărtăşindu-se de bună laudă.

Catavasie, glasul al 3-lea:

Pământul cel roditor de adâncime uscat l-a trecut, oarecând, soarele; căci ca un zid s-a închegat apa de amândouă părţile, trecând poporul marea pedestru şi lui Dumnezeu cu plăcere cântând: să cântăm Domnului căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Surse: doxologia.ro, creștinortodox.ro

