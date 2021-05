Calendar Creştin Ortodox Mai 2021. Vezi care sunt cele mai importante sărbători ale lunii Mai

In articol:

Calendar Creştin Ortodox Mai 2021. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna Mai, dar şi în ce zile de post se dă dezlegare la peşte.

Luna Mai mai este cunoscută şi ca Florar.

Această lună are 31 de zile; ziua are 14 ore, iar noaptea are 10 ore.

Calendar Creştin Ortodox Mai 2021

1 S Sfânta și Marea Sâmbătă; Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie si Acachie.

2 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști).

3 L (†) Sfintele Paști Sf. Cuv. Irodion de la Lainici.

4 M (†) Sfintele Paști; (†) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mucenita Pelaghia; Sf. Monica, mama Fericitului Augustin

5 M Sf. Mare Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou (Harți)

6 J Sf. si Dreptul Iov, mult rabdatorul; Sf. Mc. Varvar

7 V (†) Izvorul Tămăduirii; (†) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu; Aratarea pe cer a semnului Sf.

9 D Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moastelor Sf. Ierarh Nicolae. Duminica a 2-a după Paști

(†)

Sf. Mucenic Ioan Valahul

(†)

Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei

16 D Sf. Cuv. Teodor cel Sfintit Cuv. Teodor cel Sfintit

(†)

Sf. Cuv. Sila, Paisie si Natan de la Sihastria Putnei

Duminica a 3-a după Paști

21 V (†) Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena

23 D Sf. Ier. Mihail Marturisitorul, Episcopul Sinadei; Sf. Mironosita Maria lui Cleopa. Duminica a 4-a după Paști

Sf. Mucenic Iuliu Veteranul

30 D Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul și Varlaam. Duminica a 5-a după Paști

Cruci in Ierusalim; Sf. Mc. Acachie si Codrat (Harți)8 S (†) Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan Teologul; Cuv. Arsenie cel Mare;10 L Sf. Apostol Simon Zilotul11 M Sf. Sfintit Mucenic Mochie preotul, Sf. Ier. Metodie si Sf. Cuv.Chiril, luminatorii slavilor12 M; Sf. Ier. Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Sf. Ier. Gherman, Patriarhul Constantinopolului13 J Sf. Mucenita Glicheria; Cuv. Serghie Marturisitorul14 V Sf. Mucenic Isidor din Hios; Sf. Sfintit Mc. Terapont, Episcopul Ciprului15 S Cuv. Pahomie cel Mare;17 L Sf. Ap. Andronic si sotia sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie si Teofan18 M Sf. Mc. Petru, Dionisie si Paulin19 M Sf. Sfintit Mucenic Patrichie, ep. Prusei20 J Sf. Mucenic Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi22 S Sf. Mucenici Vasilisc si Marcel; Sfintii Parinti de la Sinodul al II-lea Ecumenic24 L Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat25 M (†) A treia aflare a Capului Sf. Ioan Botezatorul26 M Înjumătățirea Cincizecimii; Sfintii Apostoli Carp si Alfeu; Sf. Mucenici Averchie si Elena27 J; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, episcopul Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusu28 V Sfinții Ier. Eutihie, episcopul Melitinei, și Nichita, ep. Calcedonului29 S Sf. Mucenita Teodosia Fecioara; Sf. Mucenic Olivian31 L Sf. Mc. Ermie, Eusebiu si Haralambie.

Calendar Ortodox Mai 2021

Cele mai importante sărbători ale lunii Mai

Cele mai importante sărbători ale lunii Mai sunt cele marcate cu cruce roşie, dar şi cele cu cruce albastră, care reprezintă o sărbătoare locală, care se păstrează cu sfinţenie într-o anumită regiune a ţării.

Luna Mai debutează cu Sărbătoarea Sfintelor Paşti, Învierea Domnului este pe 2 Mai, iar a doua şi a treia zi de Paşte pică pe 3 şi pe 4 Mai.

Următoarea sărbătoare importantă din luna Mai este vineri, 7 Mai, atunci când creştinii ortodocşi prăznuiesc Izvorul Tămăduirii şi este zi de Harţi, adică nu se ţine post deşi pică într-o zi de vineri.

Tot în luna Mai sunt sărbătoriţi şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena, mai exact pe 21 Mai, care pică într-o vineri şi este post cu dezlegare la peşte.

Calendar Ortodox Mai 2021

Dezlegare la Peşte în zilele de post ale lunii Mai

În luna Mai sunt o mulţime de zile de post în care se dă dezlegare la peşte, asta pentru că în luna Aprilie şi în jumătate din luna Martie s-a ţinut Postul Paştelui, iar mai marii bisericii au decis ca după Paşti, zilele de post să nu mai fie atât de aspre.

Citeste si: Când pică Înălţarea Domnului în 2021? În ce zi se vopsesc ouăle care se împart la biserică

Primele dezlegări la peşte sunt în zilele de 12 şi 14 Mai, adică miercurea şi vinerea. Următoarele date în care se ţine post, dar se dă dezlegare la peşte sunt: 19 şi 21 Mai.

Ultimele zile de post cu dezlegare la peşte din luna Mai sunt 26 şi 28 Mai.