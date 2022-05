Calendar Creștin Ortodox MAI 2022. Marile sărbători din ultima lună de primăvară

In articol:

Calendar Creștin Ortodox MAI 2022. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna Mai, dar şi când are loc sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena.

Luna Mai mai este denumită în limbaj popular și luna Florar. Această lună are 31 de zile, ziua are 14 ore, iar noaptea are 10 ore.

Calendar Creștin Ortodox MAI 2022

D Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova M †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra M Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) J Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou V Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) S Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat D †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare. Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4 Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare.(a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4 L Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari M Sf. Ap. Simon Zilotul M Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) J †) Sf. Mc. Ioan Valahul ; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului V Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) S Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului; D Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei. Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5 L Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei M Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) J Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei V Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) S †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena D Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic. Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7 L Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa M Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) J Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena V Sf. Mc. Iuliu Veteranul ; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) S Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului D Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian. Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8 L Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie

Calendar Creștin Ortodox MAI 2022 [Sursa foto: Shutterstock]

Marile sărbători ale lunii Mai 2022

Luna Mai 2022 este încărcată de evenimente și sărbători religioase, care au o însemnătate importantă în viața oricărui creștin ortodox.

2 mai- Sfântul Atanasie

3 mai- Sfântul Irodion de la Lainici

12 mai- Sfântul Ioan Valahul

15 mai- Sfântul Iacob Putneanul

21 mai- Sfinții Împărați Constantin și Elena

27 mai- Sfântul Iuliu Vteranul

Sfinții Constantin și Elena 2022, tradiții și obiceiuri

În fiecare an, de Sfinții Constantin și Elena, creștinii sunt atenți la ceea ce fac și respectă cu sfințenie tradiţiile care aduc noroc şi sănătate.

Pe data de 21 mai nu se muncește pământul, nu se lucrează ogoarele și nu se dă cu sapa, iar cei care vor munci vor avea parte de o invazie a păsărilor dăunătoare.

În unele zone se spune că, în această zi, păsările îşi învaţă puii să zboare. Este ultima zi în care se mai seamănă porumbul, ovăzul şi meiul, iar tot ce se seamănă după această zi se usucă.

Tot în această zi, păstorii decid cine va fi baci, unde se vor face stânele şi pe cine vor angaja să le păzească pe timpul păşunatului, potrivit traditii-superstitii.ro.

Pentru a alunga duhurile rele și necurate, femeile dau cu tămâie și stropesc cu aghiasmă, iar pentru sănătate și bunăstare unul dintre membrii familiei este bine să ducă la biserică trei bujori îmbobociți, flori de lămâiță, dulciuri făcute în casă și pâine.

Rugăciunea care se citește la sărbătoarea Sf. Constantin și Elena

Glasul al 8-lea:

Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l şi ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împăraţi Apostolul Tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale o a pus. Pe care pazeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Stih: Sfinţilor Împăraţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Unule Împărate Ceresc, din păcatul cel ce împărăteşte acum întru mine, pentru rugăciunile robilor Tale, mântuieşte-mi smeritul meu suflet.

Stih: Sfinţilor Împăraţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Râvnitor fiind de împărăţia cea de sus, fericite Constantine, Împăratului şi Stăpânului tuturor cu minte curată crezând ai slujit Lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu lumina cea dumnezeieşte stăpânitoare luminându-te, întunericul necunoştinţei ai lăsat cu adevărat, de Dumnezeu înţelepţită Elena, şi după adevăr Împăratului veacurilor ai slujit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti uşă a dumnezeiescului Răsărit, deschide-mi uşile pocăinţei şi din uşile păcatului celui de moarte purtător, cu mijlocirea ta, mântuieşte-mă, Stăpână.

Sursa: crestinortodox.ro