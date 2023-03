Calendar Ortodox APRILIE 2023. Sărbători cu cruce roșie în luna lui Prier

In articol:

Calendar Ortodox APRILIE 2023. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creștine din luna aprilie, dar și pe ce dată are loc sărbătoarea Floriilor.

Luna Aprilie mai este denumită în limbaj popular și luna Prier. Această lună are 30 de zile, ziua are 13 ore, iar noaptea are 11 ore.

Calendar Ortodox APRILIE 2023

S Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eghiptissa” a Sfintei Maria Egipteanca; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Imnul Acatist” de la Mănăstirea Dionisiu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”; Ap. Evrei 9, 24-28; Ev. Marcu 8, 27-31 (Pomenirea morților) ✝) Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Ap. Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45 (Prevestirea Pătimirilor. Cererea fiilor lui Zevedeu); a Cuvioasei: Ev. Luca 7, 36-50 (Pocăința femeii păcătoase); glas 1, voscr. D Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni;(a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Ap. Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45 (Prevestirea Pătimirilor. Cererea fiilor lui Zevedeu); a Cuvioasei: Ev. Luca 7, 36-50 (Pocăința femeii păcătoase); glas 1, voscr. 9 L Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”; M Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări; M Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin și cei împreună cu dânsul; ✝ Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul; ; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul; V Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii; S Sâmbăta lui Lazăr; Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei; Ap. Evrei 12, 28; 13, 1-8; Ev. Ioan 11, 1-45( Pomenirea morților) D ✝) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei; (✝) Intrarea Domnului în Ierusalim. Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); (Slujba Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, prăznuit pe 11 aprilie, se va săvârși anticipat, în duminica Floriilor) Toate ale Praznicului; Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18; (Denie) L Sfânta și Marea zi Luni; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie; Ev. Matei 24, 3-35 (Denie) M Sfânta și Marea zi Marți; Sfântul Sfințit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei; (Slujba Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, prăznuit pe 11 aprilie, se va săvârși anticipat, în duminica Floriilor) Ev. Matei 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2 (Denie) M Sfânta și Marea zi Miercuri; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom; (Slujba Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, prăznuit pe 12 aprilie, se va săvârși luni, a doua zi de Paști) Ev. Matei 26, 6-16 (Denie) J Sfânta și Marea zi Joi; Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul; Ap. I Corinteni 11, 23-32; Ev. Matei 26, 2-20; Ioan 13, 3-17; Matei 26, 21-39; Luca 22, 43-44; Matei 26, 40-75; 27, 1-2 (Denia celor 12 Evanghelii) V Sfânta și Marea zi Vineri; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; (Slujba Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, prăznuit pe 14 aprilie, se va săvârși marți, a treia zi de Paști) (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului) S Sfânta și Marea zi Sâmbătă; Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniță Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia; Ap. Romani 6, 3-11; Ev. Matei 28, 1-20 D Sfântul Amfilohie Makris din Patmos; Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”; (✝) Învierea Domnului (Sfintele Paști). Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului); Toate ale Praznicului; Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17; L ✝) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; (✝) Sfintele Paști; Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului; Ap. Fapte 1, 12-17; 21-26; Ev. Ioan 1, 18-28 (Slujba Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, prăznuit pe 12 aprilie, se va săvârși luni, a doua zi de Paști) M ✝) Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; (✝) Sfintele Paști; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Vimatarissa (Altarița) de la Mănăstirea Vatoped; Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae din Insula Lesvos; Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”; Ap. Fapte 2, 14-21; Ev. Luca 24, 12-35 (Slujba Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, prăznuit pe 14 aprilie, se va săvârși marți, a treia zi de Paști) M Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie; Ap. Fapte 2, 22-38; Ev. Ioan 1, 35-51 (Harți) J ✝ Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei; Ap. Fapte 2, 38-43; Ev. Ioan 3, 1-15 V ✝) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Eleovrytissa (Izvorâtoarea de ulei) de la Mănăstirea Vatoped; ✝) Izvorul Tămăduirii; Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga; Ap. Fapte 3, 1-8; Ev. Ioan 2, 12-22 (Harți) S Sfântul Cuvios Anania din Creta; Sfântul Cuvios Vitalie Monahul; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael; Ap. Fapte 3, 11-16; Ev. Ioan 3, 22-33 D Sfântul Mucenic Valerie; ✝) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință; ✝) Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1 L ✝) Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; ✝) Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul; Ap. Fapte 3, 19-26; Ev. Ioan 2, 1-11 M ✝) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; Ap. Fapte 4, 1-10; Ev. Ioan 3, 16-21 M ✝ Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă); Cei șase mii de mucenici de la Mănăstirea Sfântul David Gareji, Georgia; Sfântul Sfințit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Ap. Fapte 4, 13-22; Ev. Ioan 5, 17-24 J Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh; Ap. Fapte 4, 23-31; Ev. Ioan 5, 24-30 V ✝ Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru; Ap. Fapte 5, 1-11; Ev. Ioan 5, 30-47; 6, 1-2 S Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog; Ap. Fapte 5, 21-32; Ev. Ioan 6, 14-27 D Sfânta Muceniță Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”;

✝) Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2

Marile sărbători ale lunii aprilie 2023

Luna Aprilie 2023 este încărcată de evenimente și sărbători religioase, care au o însemnătate importantă în viața oricărui creștin ortodox.

Intrarea Domnului în Ierusalim- 9 aprilie 2023

Sf. Calinic de la Cernica- 11 aprilie 2023

Învierea Domnului- 16 aprilie 2023

A doua zi de Paște- 17 aprilie 2023

A treia zi de Paște- 18 aprilie 2023

Izvorul Tămăduirii- 21 aprilie 2023

Sf. Gheorghe- 23 aprilie 2023

Tradiții de Florii la români

În ziua de Florii, Biserica îngăduie dezlegare la pește. Astfel, creștinii merg la biserică și împart icre și preparate din pește.

La sărbătoarea Floriilor credincioșii de duc la biserică cu salcie, ramuri de finic și flori pe care preotul le sfințește. După terminarea slujbei, creștinii merg acasă cu salcia sfințită pe care o pun la ușa de la intrare, la poartă, la icoană sau în alte locuri curate. Ramurile de salcie îi feresc de boli pe toți ai casei.

Totodată, ramurile de salcie amintesc de ramurile de finic și măslin cu care a fost întâmpinat Isus Hristos de mulțime, la intrarea în Ierusalim, relatează traditii-superstitii.ro.

În unele zone ale țării se obișnuiește ca ramurile de salcie să fie puse și la mormintele rudelor, în acest mod aceștia vor ști că se apropie Paștele.

De asemenea, unele persoane folosesc crenguțele de salcie pentru a se lega cu ele în jurul taliei, să nu-i doară mijlocul și să fie rezistenți la muncile câmpului ce vor urma. În ziua de Florii e bine să umbli încins cu o nuia de salcie de la biserică, să nu te doară șalele, spune o vorbă din bătrâni.

În ziua de Florii se obișnuiește ca gospodinele să scoată veșmintele la aer, în curte. Astfel, hainele se vor scutura de praf și de urât.

Rugăciunea care se citește în ziua de Paște

Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le. (de trei ori)

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. (de trei ori)

Apoi CONDACUL, glasul al 8-lea

De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cela ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă! și Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel Ce dai celor căzuţi ridicare.

Și aceste tropare:

În mormânt cu trupul, în iad cu Sufletul, ca un Dumnezeu, în Rai cu tâlharul şi pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un purtător de viaţă, ca un mai înfrumuseţător decât raiul, cu adevărat şi mai luminat decât orice cămară împărătească s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, Izvorul Învierii noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti locaş sfinţit dumnezeiesc al Celui Preaînalt, bucură-te! Că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, Stăpână.

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le (de trei ori).

Surse: crestinortodox.ro, doxologia.ro, traditii-superstitii.ro