Calendar Ortodox IUNIE 2021. Cele mai importante sărbători ale lunii iunie

Calendar Ortodox IUNIE 2021. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna Iunie, dar şi când începe Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Luna Iunie mai este cunoscută şi ca Cireşar. Această lună are 30 de zile; ziua are 15 ore, iar noaptea are 9 ore.

Calendar Ortodox IUNIE 2021

1 M Sf. Iustin Martirul și Filosoful și cei impreună cu ei

2 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

3 J Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara

4 V †) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf. Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

5 S Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf.

6 D Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmaților; Sf. Cuv. Visarion

Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

† Sf. Mc. Nicandru și Marcian

10 J (†) Înălțarea Domnului; Ziua Eroilor

13 D Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, ep. Lefcosiei din Cipru

Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

† Sf. Mc. Isihie

20 D

(†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

21 L (†) Sf. Treime Lăsatul secului pentru postul Sfinţilor Petru şi Pavel

22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești;

24 J (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana; (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

27 D Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)

Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

29 M (†) Sf. Ap. Petru și Pavel

30 M † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț

Mc. Apolon și Leonid7 L Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc. Zenaida8 M; Aducerea moaștelor Sf.M. Mc. Teodor Stratilat9 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți); Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. Prusiei (Nu se fac nunți)11 V Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)12 S Sf.Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul14 L Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului15 M Sf. Prooroc Amos;; Fer. Augustin și Ieronim16 M Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)17 J Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix18 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)19 S Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare() (Nu se fac nunți)Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei (Inceputul postului Sf. Ap. Petru si Pavel) (Dezlegare la pește)23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu, pr. (Harți)25 V Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia (Harți)26 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)28 L Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias(Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Calendar Ortodox IUNIE 2021

Când începe Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel începe marţi, 22 iunie, după sărbătoarea Sfintei Treimi. Postul durează o săptămână, până la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, care este pe 29 iunie 2021.

Acest post este un post uşor de ţinut, dat fiind că este cel mai scurt post din cele patru de peste an, iar în majoritatea zilelor din Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este dezlegare la peşte.

Calendar Ortodox IUNIE 2021

Cele mai importante sărbători ale lunii Iunie

Luna Iunie 2021 este o lună plină de sărbători creştin ortodoxe importante. Prima sărbătoarea importantă care va avea loc pe 10 iunie 2021 este Înălţarea Domnului, care pică într-o zi de joi.

Următoarea sărbătoare importantă a lunii iunie este Pogorârea Sfântului Duh, care se mai numeşte şi Rusalii sau Cincizecimea. Rusaliile au loc într-o zi de duminică, 20 iunie 2021.

Pe 21 iunie, luni, în a doua zi de Rusalii, se sărbătoreşte Sfânta Treime.

Joi, 24 iunie, Biserica Ortodoxă aminteşte de Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea se mai numeşte şi Sânzienele sau Drăgaica.

Luna iunie se încheie cu sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, care va avea loc pe 29 iunie 2021.

Calendar Ortodox IUNIE 2021

Dezlegare la Peşte în zilele de post ale lunii Iunie

În luna iunie sunt o mulţime de zile de post în care biserica a rânduit să fie dezlegare la peşte. Prima dezlegare la peşte va avea loc miercuri, 2 iunie.

Celelalte dezlegări la peşte din luna iunie vor avea loc în următoarele zile:

vineri, 4 iunie

miercuri, 9 iunie

vineri, 11 iunie

miercuri, 16 iunie

vineri, 18 iunie

marţi, 22 iunie

joi, 24 iunie

sâmbătă, 26 iunie

duminică, 27 iunie

miercuri, 30 iunie