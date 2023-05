Calendar Ortodox IUNIE 2023. Vezi pe ce dată pică Moșii de vară, Rusaliile și sărbătoarea Sf. Petru și Pavel

In articol:

Calendar Ortodox IUNIE 2023. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creștine din luna iunie, dar și pe ce dată are loc sărbătoarea: Rusaliilor, a Sânzienelor, dar și a Sf.

Petru și Pavel.

Luna Iunie mai este denumită în limbaj popular și luna Cireșar. Această lună are 30 de zile, ziua are 15 ore, iar noaptea are 9 ore.

Calendar Ortodox IUNIE 2023

J Sfântul Cuvios Agapit de la Lavra Pecerska; Sfântul Iustin Martirul și Filosoful; Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Mucenic Iustin; Sfântul Mucenic Hariton; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Firm; Ap. Fapte 25, 13-19; Ev. Ioan 16, 23-33 V ✝) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sfântul Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Ap. Fapte 27, 1-44; 28, 1; Ev. Ioan 17, 18-26 S Sfânta Muceniță Paula fecioara; Sfântul Mucenic Luchilian şi cei împreună cu el patru tineri: Ipatie, Paul, Dionisie și Claudie; Ap. Fapte 28, 1-31; Ev. Ioan 21, 15-25 (Sâmbăta morților- Moșii de vară) D ✝) Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Sofia; Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr;

(✝) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști; Ap. Fapte 2, 1-11; Toate ale praznicului: Ev. Ap. Fapte 2, 1-11; Toate ale praznicului: Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12; Ioan 7, 37-53; 8, 12; L (✝) Sfânta Treime ; M Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților; Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”; M Sfântul Marcelin, Episcopul Romei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfânta Cuvioasă Sebastiana; Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sfântul Cuvios Antim, preotul; (Harți) J ✝ Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniță Caliopia; V Sfântul David din Gareji, Georgia; Sfânta Muceniță Maria; Sfânta Muceniță Tecla; Sfânta Muceniță Mariamni; Sfânta Muceniță Marta; Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniţă Enata; (Harți) S Sfinții Cuvioși Teofan și Pansemnia din Antiohia; Sfântul Cuvios Zosima Fenicianul; Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; Sfântul Sfințit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfânta Muceniță Antonina; Soborul Sfinților din Siberia; D Sfântul Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”;

✝) Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); (Lăsatul secului pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel) Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscr. 1 L Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Athonitul; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Matei 18, 10-20 (Începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel) M

Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; Sfânta Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo; Ap. Romani 1, 1-7; 13-17; Ev. Matei 4, 23-25; 5, 1-13 M

Sfântul Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Proroc Elisei; Sfântul Iustin Popovici; Ap. Romani 1, 18-27; Ev. Matei 5, 20-26 J ✝ Sfântul Mucenic Isihie ; Sfântul Proroc Amos; Fericitul Ieronim; Fericitul Augustin; Ap. Romani 1, 28-32; 2, 1-9; Ev. Matei 5, 27-32 V Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei; Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Moise de la Optina; Ap. Romani 2, 14-29; Ev. Matei 5, 33-41 S Sfântul Mucenic Salva din Akhaltsikhe, Georgia; Sfântul Mucenic Savel; Sfântul Mucenic Manuil; Sfântul Mucenic Ismail; Sfântul Mucenic Inochentie; Sfântul Mucenic Isavru; Sfântul Mucenic Felix; Sfântul Mucenic Peregrin; Ap. Romani 1, 7-12; Ev. Matei 5, 42-48 D Sfântul Cuvios Erasm; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Ipatie; Sfântul Mucenic Teodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”; ✝) Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sfinților Români: Ap. II Corinteni 5, 17, 20; 6,1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); a Sfinților Români: Ev. Matei 5,14-16; 10,32-33, 17-18,22 (Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos); glas 1, voscr. 2 L Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului; Ap. Romani 2, 28-29; 3, 1-18; Ev. Matei 6, 31-34; 7, 9-11 M Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Sfântul Nicolae Cabasila; Sfântul Calist Angelicoudes; Ap. Romani 4, 4-12; Ev. Matei 7, 15-21 M Sfântul Mucenic Iulian din Tars; Sfântul Mucenic Afrodisie; Ap. Romani 4, 13-25; Ev. Matei 7, 21-23 J ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Mucenic Alban din Verulamul Britaniei; Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor; Sfântul Mucenic Zenon; Sfântul Mucenic Galaction; Sfântul Mucenic Zina; Ap. Romani 5, 10-16; Ev. Matei 8, 23-27 V Sfântul Mucenic Aristocleu, preotul; Sfânta Muceniță Agripina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Zaonikievskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Soborul Sfinților din Vladimir; Ap. Romani 5, 17-21; 6, 1-2; Ev. Luca 9, 14-17 S ✝ Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana; (✝) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica); Sfântul Atanasie din Paros; ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Ap. Romani 3, 19-26; Ev. Matei 7, 1-8 D Sfânta Muceniță Livia; Sfântul Cuvios Dometie; Sfântul Mucenic Procopie; Sfântul Mucenic Orentie; Sfânta Mare Muceniță Fevronia; Sfântul Cuvios Dionisie; Sfântul Nicon de la Optina; Sfânta Fevronia, Cneaghină de Murom; Sfântul Petru, Cneaz de Murom; ✝) Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33; glas 2, voscr. 3 L Sărbătoarea Tuturor Sfinților Georgieni; Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției; Sfântul Cuvios David din Tesalonic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin; Ap. Romani 7, 1-13; Ev. Matei 9, 36-38; 10, 1-8 M Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini; Sfântul Mucenic Anect; Sfânta Ioana Mironosița; Ap. Romani 7, 14-25; 8, 1-2; Ev. Matei 10, 9-15 M Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucenic Papias; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Ap. Romani 8, 2-13; Ev. Matei 10, 16-22 J (✝) Sfinții Apostoli Petru și Pavel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Ap. Romani 8, 22-27; Ev. Matei 10, 23-31 V ✝) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț; ✝ Soborul Sfinților 12 Apostoli; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Balikinskaya”; Ap. Romani 9, 6-19; Ev. Matei 10, 32-36; 11, 1

Citește și: Taina spovedaniei: tot ce trebuie să știe un creștin, înainte de a merge la spovedanie

Calendar Ortodox IUNIE 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Marile sărbători ale lunii iunie 2023

Luna iunie este încărcată de sărbători creștine, care au o semnificație aparte în viața fiecărui credincios. Cele mai importante sărbători ale lunii iunie sunt:

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Nimeni nu se aștepta la asta! Ce au ajuns să facă soldații ruși pe frontul din Ucraina- stirileprotv.ro

3 iunie- Moșii de vară

4 iunie- Pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile

5 iunie- Sfânta Treime

12 iunie- Începutul Postului Sfinților Petru și Pavel

24 iunie- Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

29 iunie- Sfinții Petru și Pavel

Citește și: Sărbători calendarul ortodox 2023. Zilele marcate cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox

Calendar Ortodox IUNIE 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Rusalii 2023, tradiții și obiceiuri

Rusaliile sunt una dintre cele mai importante sărbători religioase din România, care se sărbătorește la 50 de zile după Paște. Această sărbătoare reprezintă coborârea Sfântului Duh peste Apostoli și se mai numește și „Cincizecime”.

În prima zi de Rusalii, cunoscută sub numele de "Pogorârea Sfântului Duh”, oamenii merg la biserică și se împărtășesc. În această zi se fac și săpături pentru a găsi apă sau pentru a înlătura farmecele.

În a doua zi de Rusalii, cunoscută sub numele de "Sfânta Treime", se fac pomeni pentru morți și se oferă mâncare la morminte. De asemenea, oamenii aprind lumânări și fac rugăciuni pentru sufletele celor dragi care au murit.

În unele zone ale țării, la sărbătoarea Rusalilor se organizează festivități și jocuri populare. În aceste jocuri se încurajează participanții să intre în hore și să se bucure de viață.

În alte zone ale țării, oamenii se îmbracă în costume populare și participă la parade și festivaluri.

Un alt obicei tradițional este cel al "ieșirii în cete" sau "ieșirii în horă". În această tradiție, tinerii din sat se adună și dansează în jurul unui copac sau al unui șirag de flori, cântând cântece populare și învârtindu-se în jurul lor.

În unele zone, se spune că Rusalii sunt cele mai bune zile pentru a culege plante medicinale și pentru a face leacuri din ele.

În ziua de Rusalii, se spune că nu ar trebui să se lucreze în grădină sau în casă, pentru a evita ghinionul și pentru a se asigura că Sfântul Duh este binevenit în casă.

Citește și: Când sunt Moșii de iarnă, primăvară, vară și toamnă în 2023? Vezi pe ce date se fac pomenirile morților în acest an

Calendar Ortodox IUNIE 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Citeste si: „Bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic.” Carmen Harra a dezvăluit cine este noul iubit al Deei Maxer- kfetele.ro

Citeste si: O femeie fără adăpost a devenit multimilionară după ce s-a oprit la o benzinărie să schimbe uleiul la mașină- stirilekanald.ro

Citeste si: Deea Maxer a făcut un pas important în noua relație. Fosta soție a lui Dinu le-a făcut cunoștință copiilor ei cu noul iubit- radioimpuls.ro

Rugăciune care se citește în Postului Sfinților Petru și Pavel

Preasfinților Apostoli Petru și Pavel, păzitorii și înaintemergătorii Bisericii lui Hristos, vă rugăm să ne fiți ajutători și mijlocitori înaintea Tatălui Ceresc, pentru ca prin rugăciunile voastre să fim ocrotiți și apărați de toate primejdiile și ispitele vieții noastre.

Preasfinților Apostoli, vă rugăm să ne călăuziți și să ne ajutați să rămânem credincioși chemării noastre creștine, să păzim poruncile lui Dumnezeu și să ne îndreptăm mereu către adevărul și lumina Sa.

Vă mulțumim pentru purtarea de grijă pe care o aveți pentru noi și pentru mijlocirea voastră neîncetată înaintea lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Surse: doxologia.ro, crestinortodox.ro