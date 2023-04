Calendar Ortodox MAI 2023. Marile sărbători din luna lui Florar

In articol:

Calendar Ortodox MAI 2023. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creștine din luna mai, dar și pe ce dată are loc sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Luna Mai este denumită în limbaj popular și luna Florar. Această lună are 31 de zile, ziua are 14 ore, iar noaptea are 10 ore.

Calendar Ortodox MAI 2023

L Sfantul Proroc Ieremia M † Aducerea moastelor Sfantului Atanasie cel Mare; Sfantul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului M † Sfântul Irodion de la Lainici, Sfintii Mucenici Timotei si Mavra Dezlegare la peste J Sfanta Mucenita Pelaghia V Sfanta Irina Dezlegare la peste S Sfantul si Dreptul Iov D Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim- Ap. Fapte IX, 32-42Ev. Ioan V, 1-15glas 3, voscr. 4 Predica la Duminica Slabanogului- Ap. Fapte IX, 32-42Ev. Ioan V, 1-15glas 3, voscr. 4 L † Sfantul Apostol si Evanghelist loan M Sfantul Proroc Isaia; Aducerea moastelor Sfantului Ierarh Nicolae la Bari M Sfantul Simon Zilotul Dezlegare la peste J Sfantul Mucenic Mochie; Sfintii Metodie si Chiril, luminatorii slavilor V † Sfantul Ioan Valahul Dezlegare la peste S Sfanta Mucenita Glicheria D Sfantul Mucenic Isidor- Ap. Fapte XI, 19-30Ev. Ioan IV, 5-42glas 4, voscr. 7 Predica la Duminica Samarinencii- Ap. Fapte XI, 19-30Ev. Ioan IV, 5-42glas 4, voscr. 7 L † Sfantul Pahomie cel Mare; Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei M † Sfantul Cuvios Teodor cel Sfintit; Sfintii Cuviosi Sila, Paisie si Natan de la Sihastria Putnei M Sfantul Apostol Andronic Dezlegare la peste J Sfantul Mucenic Teodot V Sfantul Mucenic Patrichie, episcopul Prusei Dezlegare la peste S Sfanta Lidia; Sfantul Mucenic Talaleu D † Sfintii Imparati Constantin si Elena- Ap. Fapte XXVI, 112-20Fapte XVI, 16-34Ev. Ioan X, 1-9Ioan IX, 1-38glas 5, voscr. 8 Vindecarea orbului din nastere- Ap. Fapte XXVI, 112-20Fapte XVI, 16-34Ev. Ioan X, 1-9Ioan IX, 1-38glas 5, voscr. 8 L Sfantul Mucenic Vasilisc M Sfantul Cuvios Mihail Marturisitorul, episcopul Sinadei M Sfantul Cuvios Simeon Dezlegare la peste J †; A treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul V Sfantul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli Dezlegare la peste S Sfantul Ioan Rusul D Sfantul Nichita Marturisitorul, Episcopul Calcedonului- Ap. Fapte XX, 16-1828-36Ev. Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 10 Predica la Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic- Ap. Fapte XX, 16-1828-36Ev. Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 10 L Sfanta Mucenita Teodosia din Tir M Sfantul Cuvios Isaachie Marturisitorul M Sfantul Apostol Ermie

Citește și: Izvorul Tămăduirii 2023: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creştin ortodox

Calendar Ortodox MAI 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Citeste si: ”Avionul cu care noi trebuia să zburăm a fost lovit de fulger” Larisa Udilă, mărturisiri cutremurătoare despre decizia care i-a schimbat viața- kanald.ro

Citeste si: „L-a privit aruncând geanta cu frățiorul ei cât mai departe în apă”. Filmul uciderii lui Raul, băiețelul român din Belgia- stirileprotv.ro

Marile sărbători din luna mai 2023

Luna Mai 2023 este încărcată de evenimente și sărbători religioase, care au o însemnătate importantă în viața oricărui creștin ortodox.

3 mai- Sfântul Cuvios Ilarion de la Lainici

8 mai- Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul

12 mai- Sfântul Mucenic Ioan Valahul

15 mai- Sfântul Ierarh Iacob Putneanul

16 mai- Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria Putnei

21 mai- Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena

27 mai- Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul

Tradiții la sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena

În tradiția populară, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este o sărbătoare a păsărilor de pădure, numită Constantin Graur sau Constantinul Puilor. Tradiția populară ne spune că în această zi păsările de pădure își învață puii să zboare.

La sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, mulți agricultori nu lucrează, pentru a evita pagubele aduse holdelor de păsările cerului.

În unele zone ale țării, 21 mai este ultima zi în care se mai poate semăna porumb, ovăz și mei, deoarece, în popor, se vorbește că tot ce se seamănă după această zi se va usca.

Cei care dețin vii respectă ziua Sfinților Constantin și Elena, pentru ca graurii să nu le distrugă strugurii.

Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este ziua în care păstorii hotărăsc cine le va fi baci, unde vor amplasa stânele și cine le va păzi pe timpul pășunatului, relatează traditii-superstitii.ro.

La sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, țăranii aprind un foc mare și stau în jurul lui, pentru a se apăra de forțele malefice, iar femeile aprind tămâie și stropesc casa cu agheasmă pentru a alunga duhurile rele și necurate.

Citește și: MESAJE Paşte 2023: Urări pentru familie, prieteni și colegi cu ocazia Învierii Domnului: „Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!”

Calendar Ortodox MAI 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Rugăciunea care se citește în luna mai

Sfinte Mare Mucenice Efrem, slabă este credinţa mea, săracă îmi este inima mea, risipită îmi este mintea şi nevrednic sunt de ajutorul tău; dar mare este dragostea ta faţă de tot omul care te cheamă în ajutor. Aşa învrednicindu-mă şi eu de binefacerile tale, cu gând smerit şi cu evlavie cad înaintea ta, mă închin şi cu buze necurate îţi sărut cu recunoştinţă icoana şi îţi mulţumesc, că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci, după obicei, te-ai arătat grabnic ajutător.

Citeste si: „Felicitări celor două mame care au permis apropierea celor 2 frați.” Val de reacții, după ce fiul lui Ștefan Bănică s-a fotografiat alături de sora sa mai mică, Violeta- kfetele.ro

Citeste si: Când se ia Lumină în Noaptea de Paşte 2023? Tradiţii și obiceiuri pentru Noaptea de Înviere- stirilekanald.ro

Citeste si: FOTO Printul William și Rose Hanbury, o nouă întâlnire amoroasă!- radioimpuls.ro

M-ai ajutat, Sfinte Efrem, când grele încercări şi teamă m-au cuprins, iar acum sfinte primeşte mulţumirea, recunoştinţa şi dragostea mea, ca ale unui rob nevrednic. Aşa cum ai împlinit cererile mele, întăreşte-mă să împlinesc şi eu poruncile lui Dumnezeu. Precum nu ai şovăit a mă izbăvi de necazuri şi a tămădui trupul meu, nu şovăi a curăţi şi sufletul meu de toată întinăciunea. Luminează-mă, Sfinte Efrem, cu rugăciunile tale, să nu-mi pun nădejdea în oameni, în mintea mea sau în sănătatea trupului meu, ca să nu fiu ruşinat. Iar pentru că întinat şi robit de patimi sunt eu şi nu am îndrăznire către Dumnezeu, te rog, Sfinte al meu, ca aşa cum m-ai ajutat până acum, să-mi fii mie sprijinitor, cu rugăciunile tale către Hristos Dumnezeu, ori de câte ori furtuna încercărilor se va abate asupra sufletului meu.

Te rog, ocroteşte cu rugăciunile tale şi pe robii lui Dumnezeu (numele), pe toţi cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânşii, pe toţi cei bolnavi, necăjiţi sau ispitiţi, pe toţi cei care au nevoie de ajutorul tău, şi pe tot poporul binecredincios. Amin.

Surse: doxologia.ro, crestinortodox.ro