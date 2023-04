Calendar Ortodox, Miercuri, 5 aprilie 2023. Află ce sfinți sunt prăznuiți astăzi

In articol:

Calendar Ortodox, Miercuri, 5 aprilie 2023. Astăzi sunt prăznuiți Sfinții Mucenici Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod.

Calendar Ortodox, Miercuri, 5 aprilie 2023

Conform Calendarului Ortodox, în fiecare an, la data de 5 aprilie, sunt prăznuiți Sfinții Mucenici Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod.

Sfântul Agatopod a fost diacon, în biserica din Tesalonic. Era un bătrân cinstit, care și-a dedicat viața lui Dumnezeu, prin rugăciuni și post aspru. Sfântul Teodul era citet în biserica din Tesalonic și avea mare înţelepciune.

În timpul prigoanei pornite contra creștinilor de împăratul Diocleţian, Sfinții Agatopod şi Teodul au fost chemaţi la curtea împăratului. Ei au mers cu bucurie şi, ţinându-se de mână, au păşit împreună la judecată, strigând: „Suntem creştini!”

Judecătorii i-a îndemnat pe creştini să renunțe la Hristos şi să se închine la idoli. Aceştia au rămas neclintiţi în credinţă. După ce au fost aruncaţi în temniţă şi înfometaţi vreme îndelungată, Agatopod şi Teodul au fost osândiţi la moarte prin înec.

Mai apoi, li s-au legat mâinile la spate, li s-au agăţat pietre de gât şi au fost duşi la locul de unde aveau sa fie aruncaţi în mare.

Când se pregăteau să-l arunce pe Agatopod în adâncuri, acesta a strigat: „Iată botezul nostru cel de-al doilea, cel care spală toate păcatele noastre, aşa încât curaţi să ne înfăţişăm înaintea Domnului nostru Iisus Hristos!”

La scurtă vreme după moartea sfinților, trupurile lor au fost duse de valuri la mal, iar credincioşii le-au luat şi le-au îngropat cu cinste. Sfântul Teodul le-a apărut cunoscuţilor ca un înger de lumină îmbrăcat în strai luminos, poruncindu-le să împartă ce mai rămăsese din averea sa săracilor.

5 aprilie 2023. Când sunt Floriile

Floriile sau Intrarea Domnului în Ierusalim este o sărbătoare care se celebrează cu o săptămână înainte de Sfintele Paști.

În acest an, Floriile se sărbătoresc pe 9 aprilie, într-o zi de duminică, ca în fiecare an. În timp ce sărbătoarea Învierii Domnului are loc pe data de 16 aprilie 2023, pentru creștinii ortodocși.

Sărbătoarea Floriilor amintește de intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, înainte de Sfintele Patimi. Floriile mai sunt numite și Duminica Patimilor, Duminica Floriilor, sau Duminica Patimilor Domnului.

Se obișnuiește ca în ziua de Florii, creștinii să meargă la Sfânta Liturghie, iar la finalul slujbei să plece acasă cu flori și salcie sfințită de preot.

Evenimente importante din 5 aprilie

1964: A intrat în funcțiune primul tren fără conductor, folosit la metroul din Londra.

1967: Stabilirea de relații diplomatice între România și Canada.

1969: Războiul din Vietnam: în multe orașe din Statele Unite au avut loc demonstrații masive împotriva războiului.

1973: La clinica chirurgicală nr.2 din Târgu Mureș, o echipă de medici, condusă de prof. dr. Ioan Pop de Popa, a efectuat prima operație pe cord deschis din România.

1976: În China a avut loc Incidentul Tiananmen când mulțimea strânsă în Piața Tiananmen a solicitat eliberarea lui Deng Xiaoping, simbolul și speranța reformării societății chineze.

1983: Scandal diplomatic: acuzați de spionaj, 40 de diplomați sovietici au fost expulzați de la Paris.

1989: În Polonia, a fost încheiat compromisul dintre guvern și reprezentanții opoziției prin care se prevede crearea unei a doua Camere a Parlamentului- Senatul, instituirea postului de președinte al republicii și organizarea de alegeri libere.

1991: Misiunea STS-37 a navetei spațiale Atlantis a lansat satelitul științific Observatorul de radiație gama Compton pe orbita Pământului. Una dintre sarcinile acestui telescop spațial pentru astronomia gamma este o cercetare a Universului.

1992: În Peru, are loc o lovitură de stat a președintelui Alberto Fujimori, care a suspendat garanțiile constituționale.

1994: Vizita, la București, a președintelui Serbiei, Slobodan Miloșevici.

1997: S-a înființat Canalul România Muzical din cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

1998: În Japonia, podul Akashi Kaikyō s-a deschis traficului, devenind cel mai lung pod din lume (3.911 metri). Construcția a durat mai bine de 10 ani.

1999: În urma unui raid al NATO, vizând cazarmele din localitatea minieră Aleksinaci (200 km la sud de Belgrad), 17 civili au fost uciși din cauza unei bombe de 250 kg, ghidată prin laser, abătută asupra unei zone rezidențiale. La 6 aprilie, Pentagonul admite că bomba, lansată de un avion american, și-a ratat, se pare, ținta.

2001: Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a fost ales președintele țării.

2004: Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii începe o vizită de stat în Franța pentru a celebra cea de-a 100 aniversare a „înțelegerii prietenești”.

2006: Ionel Haiduc a fost ales noul președinte al Academiei Române. El l-a înlocuit pe Eugen Simion, care a condus această instituție timp de două mandate. A fost pus funcție în 20 aprilie.

2009: Alegeri parlamentare în Republica Moldova câștigate de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) cu 49,48% din voturile exprimate. Partidul Liberal (PL) obține 13,13%.

2013: Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit a fost recompensată cu un premiu BAFTA onorific pentru suportul pe care l-a acordat întreaga viață filmului și televiziunilor britanice, fiind declarată totodată și ”cea mai memorabilă fată Bond”, pentru apariția ei alături de Daniel Craig în clipul de promovare a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012.

Surse: ro.wikipedia.org, crestinortodox.ro