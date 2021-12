Călin Geambașu nu și-a primit tatăl la masa de Crăciun. Îl punea să mănânce singur, pe capacul de la WC, și nu a uitat nici până azi

In articol:

Sărbătorile de iarnă au adus împăcarea în multe familii, însă nu și în cea a lui Călin și Petre Geambașu. Compozitorul a mărturisit că nu are de gând să șteargă cu buretele certurile cu părinții și nu va uita niciodată lucrurile prin care tatăl lui l-a făcut să treacă, de-a lungul anilor.

Călin Geambașu nu îl iartă pe tatăl lui

Călin și Petre Geambașu au rupt relația strânsă pe care o aveau cu mult timp în urmă și au ajuns la cuțite, din cauza unor neînțelegeri în familie. Într-un interviu mai vechi, fiul lui Geambașu a rememorat amintiri dureroase din copilărie, de pe vremea când tatăl său îl punea să mănânce pe capacul de WC, îl bătea cu furtunul sau îl obliga să își arunce jucăriile la gunoi, drept pedeapsă.

Petre Geambașu [Sursa foto: Facebook]

Acum, în prag de sărbători, Călin a dezvăluit că nu are de gând să facă pace cu cel care l-a crescut, chiar dacă a încercat de câteva ori să îngroape securea războiului, în trecut: "Fiindcă eu pun preț pe autenticitate și pe sentimente curate, nu cred în împăcări de tip heirup, la date fixe, ci doar în cele consolidate, care au la bază acțiuni temeinice, oneste și bună purtare constantă. Nu trăim doar de sărbători. Ce se întâmplă între sărbători contează cu adevărat. Anul are 365 de zile, timp suficient cât oamenii s ă fie buni unii cu alții și să se sprijine reciproc, atât cât pot.", a declarat Călin Geambașu, pentru Impact.ro.

Călin și Petre Geambașu [Sursa foto: Facebook]

Călin Geambașu, despre cum erau sărbătorile în familie, pe vremea când era copil

Călin Geambașu a recunoscut că în copilărie primea mereu cadouri de la tatăl lui, nu doar de sărbători.

Cu toate acestea, compozitorul spune că nu darurile așezate sub pomul de Crăciun erau importante pentru el, ci dragostea paternă: "El îmi dădea cadouri mereu, nu doar de Crăciun. Nu pot deloc să mă plâng de acest aspect. Însă, când am mai crescut, i-am spus că viața și sărbătorile nu sunt despre cadouri. Brăduțul îl am de 20 de ani și are o poveste foarte frumoasă!", a mai spus Călin Geambașu, pentru sursa citată.

