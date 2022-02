Calina, nepoata Oanei Roman, suferă de o afecțiune ereditară. Tânăra a ajuns de urgență la spital, după ce a făcut o criză puternică: "Nu poate să bea nici apă!"

In articol:

Calina, nepoata Oanei Roman, se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Mama tinerei a tras o sperietură de moarte în acest weekend, căci fata s-a simțit extrem de rău în urma unei crize de colecist și a avut nevoie urgentă de ajutorul medicilor.

Fiica Catincăi Roman suferă de o afecțiune ereditară

Catinca Roman a trecut prin clipe îngrozitoare în urmă cu câteva zile. Sora Oanei Roman a fost nevoită să cheme Ambulanța acasă, din cauză că fiica ei a făcut o criză puternică de colecist: "Calina suferă de colecist, e ereditar, că și eu am avut aceste probleme. În momentul în care i se declanșează criza de colecist face și atacuri de panică.

Este vorba de vezica biliară, are stare de vomă, adică vomită de zece ori când o apucă criza, nu poate să bea nici apă. Au fost destul de dese crizele în ultima perioadă", a declarat Catinca Roman, în cadrul unei emisiuni TV.

Fiica Catincăi Roman a așteptat nouă ore după Ambulanță

Catinca Roman a dezvăluit că s-a panicat extrem de tare atunci când fiica ei a făcut acea criză, mai ales că în ultima perioadă a trecut de mai multe ori ori prin această experiență îngrozitoare. Mai mult, sora Oanei Roman a fost nevoită să aștepte nouă ore după Ambulanță, motiv pentru care a decis să îi administreze singură tratamentul Calinei: "Am chemat Ambulanța. Știu care este situația în acest moment, dar eram pregătită să aștept. (…) Fiind sâmbătă, am zis să încerc să chem și eu Salvarea.

Am sunat pe la unu și mi-au zis că o să dureze. (…) Pe la 4-5 după-amiaza, văzând că nu vine, m-am descurcat și am administrat tratament Calinei. În principiu, chemasem Salvarea ca s-o hidrateze, să-i pună o perfuzie, pentru că nu poate să bea apă și nu poate să înghită nici măcar o pastilă. Trebuie totul intravenos.", a adăugat Catinca Roman, în cadrul aceleiași emisiuni.

