Calvarul nu a luat sfârșit pentru Simona Halep. Când va primi tensimena verdictul în scandalul de dopaj

Simona Halep trece prin cea mai grea perioadă din viața ei. După ce a divorțat, tenismena a primit încă o lovitură, de data aceasta pe plan profesional. În urmă cu mai bine de o săptămână, cunoscuta sportivă a fost implicată într-un scandal de proporții, după ce a fost testată pozitiv cu substanța interzisă Roxadustat. În urma anunțului, Halep a fost suspendată temporar de Agenția de Integritate

a Tenisului, iar acum va trebui să aștepte până când Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne va lua o decizie în cazul ei.

Când se preconizează că va primi Simona Halep verdictul în scandalul de dopaj?

Se pare că Simona Halep mai are de așteptat până ce va primi verdictul în cazul acuzațiilor de dopaj, care i se aduc. Deși s-a reapucat recent de antrenamente în sala de forță, tenismena nu va avea voie să joace într-un meci oficial până când autoritățile nu iau o decizie finală. Potrivit romaniatv.net, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne ar putea lua o hotărâre definitivă abia anul următor, dată fiind situația extrem de complicată.

Simona Halep [Sursa foto: Captură video]

Halep nu se dă, însă, bătută.

Fostul lider WTA are toată susținerea familiei pentru a-și demonsta nevinovăția:, a declarat tatăl sportivei, pentru antena3.ro

Reamintim că Simona Halep a transmis în urmă cu mai multe zile, pe contul personal de Instagram, că i-a fost depistată în sânge, în urma unui test anti-doping, substanța Roxadustat, o substanță interzisă în tenis: "Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată. Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani.", a scris Simona Halep în mediul online.