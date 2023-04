"Cam asta a fost" Liviu Vârciu a explicat ce s-a întâmplat între el și Anda Călin, după ce au avut o discuție în contradictoriu. Totul a ajuns pe internet: "N-o mai suport"

In articol:

Liviu Vârciu se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați prezentatori TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, acesta este foarte activ și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu urmăritorii lui aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Liviu Vârciu le-a povestit urmăritorilor lui de pe Instagram că a rămas blocat cu mașina pe un câmp, atunci când a ieșit la plimbare cu partenera lui de viață, Anda Călin. Mai mult decât atât, chiar înainte de asta, cei doi au avut o discuție în contradictoriu legată de direcția de mers, în cele din urmă, ajungând pe câmpul unde au rămas chiar blocați.

„Liviu Vârciu: Am ieșit cu doamna la plimbare, am rămas la plimbare, suntem în câmp. Am rămas blocați. Help (n. red. ajutor)!(...) Cam asta a fost.

Anda Călin: Pentru că nu mă asculți, ți-am zis <<hai să ocolim>>.

Liviu Vârciu: Nu o mai suport, mi-a zis <<Ia-o înainte>>, eram acolo, fix acolo, <<Hai să o luăm înainte că nu-i pământul care trebuie>> și am rămas suspendați, bine, am și mașină șmecheră, 4x4, ceva nebunie, mâine o vând”, au spus cei doi, pe Instagram.

Nu este pentru prima dată când Liviu Vârciu rămâne blocat cu mașina

În urmă cu aproape o lună, chiar de ziua sa de naștere, Liviu Vârciu a avut parte de un incident neplăcut în trafic, căci a rămas cu mașina pe loc, după ce i s-a terminat bateria.

Mai mult decât atât, în timp ce aștepta ca cineva să-l ajute cu bateria de la autoturism, a fost lovit de o altă participantă la trafic, deși se afla pe loc.

„ Vă pup dragilor, am tot văzut o grămadă de știri, cum că sunt internat, dar e poză de acum doi ani, cu branulele în mână. Sunt răcit, atâta tot.(...) Stați liniștiți, nu sunt în spital, singura problemă, am rămas fără baterie( n.r. la mașină). Asta problemă. Deci, sunt bine, n-am baterie, dar în rest sunt bine. De ziua ta, ziua ta... Îți lovesc mașina! M-a lovit o domniță dragă, și nervoasă un pic. A luat curba cum trebuie și pac! Știți că eu am rămas fără baterie? Așa, de ziua mea! Hai, la mulți ani!”, a povestit Liviu Vârciu, pe pagina sa de Instagram, în urmă cu aproape o lună.