Camelia Mitoșeru, declarații dureroase despre operația prin care a trecut: „Pusesem bani deoparte pentru mormânt”

Camelia Mitoșeru, despre operația prin care a trecut 13:23, iun 29, 2021

Camelia Mitoșeru a făcut noi dezvăluiri despre operația prin care a trecut în urmă cu cu câteva luni. Celebra actriță a avea o tumoră benignă-meningiom la nivelul creierului și trebuia să fie operată de urgență. Ea a povestit despre primele momente în care a realizat că ceva este neînregulă.

„Apăream la televizor și de 3 ori pe săptămână. Nu am avut niciun fel de simptome, dar eu acest meningiom pe creier îl aveam, cred, de 10 ani. El creștea foarte încet, un centimetru pe an, mi-a explicat domnul profesor. În ultima vreme însă, când plecam repede-repede undeva, o luam într-o parte. Asta mă deranja și credeam că iarăși am făcut tensiune”, a declarat Camelia Mitoșeru, pentru FANATIK.ro.

Camelia Mitoșeru știa că urmează să se opereze cât mai cuârnd, însă a încercat să țină ascuns. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată atunci când a aflat că are nevoie de sânge, moment în care Mihai Mitoșeru a intervenit și a cerut ajutor pe rețelele de socializare.

„Am amânat operația, din luna decembrie, am stat și în ianuarie și m-a programat pentru luna februarie, într-o zi de luni. Eu nu am zis la nimeni că mă operez, dar când m-am dus la operație s-a aflat că nu este sânge. Atunci a anunțat Mihai că este nevoie de sânge. Atunci m-am speriat, când mi-au zis că mă amână iarăși”, a mai spus Camelia Mitoșeru.

Cât a costat operația Cameliei Mitoșeru

Camelia Mitoșeru a mai declarat pentru sursa citată că operația a fost destul de costisitoare, fiind vorba despre o operație care a avut loc la un spital particulat. Operația a costat 10.000 de euro, iar recuperarea și tratamentul au însemnat încă 5.000 de euro. Celebra actriță a mărturisit că a plătit toate cele necesare alături de fiul ei.

O parte din banii cu care a contribuit Camelia Mitoșeru erau bani puși deoparte pentru mormântul fostului ei soț.

„Să o spun adevărat. Eu strânsesem 5.000 de euro ca să fac mormântul lui Mitoșeru (n. red. tatăl lui Mihai Mitoșeru), că mi l-a lăsat moștenire. Are o cruce foarte frumoasă, dar nu are lucrare. Am zis să fac lucrare, să nu mă bage chiar în pământ când voi muri… Și atunci strânsesem acești 5.000 de euro pentru cimitir, pusesem bani deoparte pentru mormânt. Au căzut bine, pentru că, vă dați seama, l-au ajutat pe Mihai acești bani, am plătit împreună”, a mai explicat Camelia Mitoșeru.