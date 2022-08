Camelia Mitoșeru, dezvăluiri despre noua iubită a fiului ei: „Am aflat și eu de la televizor”. Ce se întâmplă, de fapt, în relația lor

In articol:

Mihai Mitoșeru a fost căsătorit cu Noemi timp de 14 ani, însă în urmă cu ceva timp, cei doi au decis să-și spună ”Adio” și să o ia pe drumuri separate.

Cu toate acestea, pare că prezentatorul TV deja și-a găsit fericirea în brațele unei noi femei, alături de care a fost surprins recent, la un restaurant din Capitală.

Așadar, întrebată despre noua sa noră, Camelia Mitoșeru a făcut o serie de declarații despre acest subiect, dezvăluind că, de fapt, nu a fost pusă în temă cu noile schimbări care s-au petrecut în viața fiului ei, spunând că a aflat de presupusa iubită a lui Mihai, chiar de la televizor.

„Nu am cunoscut-o pe iubita lui Mihai. Nici măcar nu am vorbit cu el despre vreo fată. Așa cum auziți, nu știu absolut nimic, am aflat și eu de la televizor.

L-am sunat și l-am întrebat. Dar mi-a spus așa: „Mamă, dacă aveam ceva să îți spun, îți spuneam'. De aia cred că nu e ceva pe care să îmi prezinte, încă. Nu știu nimic despre nimic, chiar așa e!”, a declarat Camelia Mitoșeru, potrivit fanatik.ro.

Mihai Mitoșeru, despre femeia care a apărut în viața lui: „Eu sunt foarte sincer”

De asemenea, Mihai Mitoșeru a spus lucrurilor pe nume și a vorbit, fără ocolișuri, despre femeia care a apărut în viața sa, explicând că, într-adevăr, a cunoscut o fată, care este ok, după spusele sale.

Cu toate acestea, prezentatorul TV nu a dat foarte multe detalii despre domnișoara care a apărut în viața sa, asta pentru că dorește să vadă în ce direcție duce legătura pe care o au, pentru a putea să ofere informații concrete celor care îl iubesc.

„Eu sunt foarte sincer! Am cunoscut o fată și care e chiar ok! Dar suntem la început, ne vedem! Eu încă sunt fricos pentru că mă gândesc, nu se poate, prea e ok! Trebuie să aibă ea o problemă!', a susținut Mihai Mitoșeru, potrivit libertatea.ro.

Motivul pentru care Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat

În urmă cu ceva timp, Mihai Mitoșeru a vorbit despre divorțul de Noemi, femeia alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 15 ani. Prezentatorul TV a spus că s-a despărțit de fosta soție pentru că, la momentul respectiv, a crezut că este cea mai bună decizie.

„Am divorțat… că am vrut să divorțez, că am crezut că e bine să divorțez. Am greșit, recunosc, n-am știut să apreciez omul de lângă mine, pentru că niciodată nu apreciezi ce ai lângă tine, apreciezi după ce nu mai ai.

Am făcut multe greșeli, întotdeauna când faci greșeli, nu-ți dai seama. Ai impresia că tu n-ai făcut nimic și că celălalt e vinovat, chiar și pentru greșelile tale. Am divorțat, că am fost fraier…', a declarat Mihai Mitoșeru, pentru WOWbiz.ro.