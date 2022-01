Camelia Mitoșeru, la un an de la operația pe creier: „Deci, cum se poate mai rău”. Ce se întâmplă acum cu mama lui Mihai Mitoșeru?

In articol:

Camelia Mitoșeru a fost una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Ea nu a fost uitată de fani și chiar și acum numele ei cântărește greu pe micul ecran.

Anul care tocmai a trecut a fost presărat cu multe obstacole în ceea ce privește sănătatea. Mama lui Mihai Mitoșeru a fost diagnosticată cu o tumoare benignă pe creier și a fost nevoie de o intervenție chirurgicală foarte meticuloasă și costisitoare pentru a o extirpa. A trecut cu brio de acest hop, doar că nu avea de unde să știe că problemele ei de sănătate nu aveau să se termine aici.

„Mă simt foarte bine acum. Pe 3 februarie se împlinește un an de la operație. Nu am nimic, nicio interdicție. Dar, nici înainte nu am avut nimic. Mă dusesem doar la un simplu control. Mi-au depistat acel meningiom imens (tumoră benignă), pe care cred că îl aveam de mulți ani.

Era foarte mare, mai avea un pic și-mi acoperea tot creierul. Operația a durat 8 ore, la un spital particular. După operație, am vorbit perfect. Mulțumesc lui Dumnezeu și Profesorului Ciurea, care m-a operat, la o clinică particulară!”, a explicat Camelia Mitoșeru pentru playtech.ro .

Camelia Mitoșeru a ajuns de urgență la spital, la finalul anului trecut

A căzut în propria locuință, chiar de ziua de nume a lui Mihai Mitoșeru și nu a mai putut să vorbească sau să ne miște.

A avut noroc că prezentatorul TV și-a dat seama imediat că este ceva în neregulă cu ea și s-a decis să meargă la ea acasă și să verifice, dar însoțit de un echipaj de medici de pe Ambulanță. Au găsit-o pe aceasta într-o stare destul de gravă și au dus-o de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală.

Inițial, medicii au crezut că este vorba despre un accident vascular cerebral, dar s-a dovedit că diagnosticul era, de fapt, criză comvulsivă, cauzată de faptul că aceasta n-a urmat indicațiile medicului și nu și-a luat tratamentul prescris. Acum, Camelia Mitoșeru a învățat din greșelile trecutului și își ia medicamentele su sfințenie.

„Mihai mă sună de câteva ori pe zi, să vadă dacă sunt bine. Acum iau toate medicamentele recomandate de medici. Unele le iau dimineața, altele, seara.

Apoi, îi trimit mesaj lui Mihai că le-am luat pe toate. Noi am avut mereu o legătură foarte strânsă”, a mai dezvăluit actrița.

Detalii neștiute despre fostul ei soț: „Deși se recăsătorise, tot pe mine m-a iubit până în ultima lui clipă de viață”

Camelia Mitoșeru a vorbit despre bărbatul care i l-a dăruit pe Mihai, fiul ei. Ea a dezvăluit că, deși se despărțiseră, tot ea a avut grijă de el pe lumea cealaltă, ocupându-se personal de înmormântare și parastas. De asemenea, actrița a mai povestit că a trebuit să de descurce mai mult singură cu creșterea copilului ei, căci fostul ei soț avea patima de a arunca banii la jocurile de noroc.

„Tatăl lui Mihai a murit în urmă cu șase ani. Eu l-am îngropat, eu i-am făcut parastas. Deși se recăsătorise, tot pe mine m-a iubit până în ultima lui clipă de viață. Să știți că Mitoșeru a fost un om foarte bun. Dar, din nefericire, avea în sânge patima jocurilor de noroc. Când eram tânără nu mă deranja. Dar, după ce am născut și vedeam că nu este niciun leu în casă, am divorțat.

M-am descurcat și singură cu banii din teatru. Eu am reușit să îi iau casă și lui Mihai și mie, întotdeauna am avut un ban pus deoparte, mi-am făcut trupă particulară. M-a iubit până în ultima lui clipă de viață, chiar dacă se recăsătorise. Avea însă o singură hibă: jocurile de noroc”, a mai spus Camelia Mitoșeru pentru sursa menționată anterior.

