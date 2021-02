Camelia Mitoșeru, operată de urgență! Oana Roman a făcut un apel disperat: ”Avem nevoie de ajutor”

feb 1, 2021 Autor: Adriana Mihaela

Mihai Mitoșeru trece prin momente extrem de dificile, după ce mama sa a ajuns de urgență la spital. Din primele informații, Camelia Mitoșeru urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Totodată, aceasta are mare nevoie de sânge cât mai repede.

În urmă cu puțin timp, Oana Roman a făcut un apel disperat prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Instagram.

Mai exact, frumoasa brunetă le-a cerut ajutorul urmăritorilor săi. Vedeta îi îndeamnă pe toți cei care pot dona să o facă pentru a o ajuta pe mama lui Mihai Mitoșeru.

„ Am o mare rugăminte la voi! Prietenul meu, Mihai Mitoșeru o operează pe mama lui, o operație complicată și grea! În România e lipsă de sânge acută! Vă rugăm să donați sânge pentru a o ajuta pe mama lui. Când donați specificați pentru Camelia Mitoșeru! Trebuie operată azi, dar nu este sânge grupa A2”, a spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Nu este prima dată când mama lui Mihai Mitoșeru ajunge pe mâna medicilor.

Anul trecut, Camelia Mitoșeru a ajuns la spital, suferind de aceleași probleme care i-au pus și lui Mihai Mitoșeru viața în pericol.

Mihai Mitoșeru a fost operat de urgență

Reamintim că prezentatorul TV a fost operat de urgență, după ce a auns la spital pentru un simplu control. Din spusele sale, doctorii i-au descoperit un cheag la picior care putea ajunge la inimă oricând.

„Mulțumesc din suflet pentru mesaje. Am venit la un simplu control și am aflat ca am un cheag de sânge la picior care se putea duce, în orice clipă, la inimă! A trebuit să mă operez imediat și acum totul e ok! Mulțumesc domnului profesor doctor Mircea Pătruț și echipei medicale!”, a scris Mihai Mitoșeru pe Facebook.