Campioana US OPEN 2021, Emma Răducanu, vorbește la superlativ despre Simona Halep

In articol:

Emma Răducanu a devenit, după câștigarea US Open 2021, una dintre cele mai populare jucătoare de tenis din lume. Aceasta a reușit o performață incredibilă la scurt timp după calificările în unul dintre cele mai importante turnee WTA.

Campioana US OPEN 2021, Emma Răducanu, despre Simona Halep

Emma Răducanu, în vârsta de 18 ani, a cucerit o lume întreagă după ce a învins-o pe Leylah Fernandez, în finală US OPEN 2021, cu scorul de 6-4, 6-3. Sportiva este un nume proaspăt în tenis, dar asta nu a împiedicat-o să cucerească turneul de Grand Slam, o performanță fără precedent în Era Open.

Citeste si: Cine sunt părinții campioanei de la US OPEN 2021, Emma Răducanu. Bunica ei locuiește in București

Imediat după câștigarea partidei cu Leylah Fernandez, Emma Răducanu a ținut să o felicite pe adversara ei pentru partida jucată, și să le mulțumească celor care au fost lângă ea în tot acest timp. Totodată, tenismena a declarat că este un sentiment unic și fiecare jucătoare merită să câștige acest titlu.

”Vreau s-o felicit pe Leylah, a jucat un tenis incredibil, a învins jucătoare de top aici. A fost un nivel foarte ridicat aici, sper să jucăm și alte finale, la același nivel. Am stat trei săptămâni aici, cu echipa alături de mine, le mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-au acordat de-a lungul anilor. Și, mai mult, vreau să le mulțumesc celor din New York, pentru că m-au făcut să mă simt ca acasă.

Citeste si: Petrică Cercel se află în stare gravă la spital. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire- bzi.ro

Leylah a jucat un tenis foarte bun, mereu luptă, de aceea a ajuns în finală. Știam că trebuie să lupt, am rămas foarte atentă pe ceea ce am de făcut și m-am concentrat pe atitudine, asta contează foarte mult.

Viitorul tenisului feminin e grozav, fiecare jucătoare are o șansă. Sper ca noua generație să poată să calce pe urmele unor mari campioane care au fost aici. Mă bucur mult că Virginia este aici, la fel și Tim Henman”, a declarat Emma Răducanu.

Odată cu câștigarea US OPEN 2021, Emma Răducanu a primit 2.000 de puncte WTA, punctaj care i-a adus un salt extraordinar în ierarhia mondială, urcând pe locul 23 WTA, obținând un salt de 127 de locuri.

În cadrul unui interviu, Emma Răducanu a spus că o consideră pe Simona Halep un model de urmat.

Sportiva a dezvăluit că motivația și încrederea în sine a Simonei Halep la Wimbledon a demonstrat că poți ajunge acolo unde îți dorești.

„Este absolut minunat doar să o văd plimbându-se pe aici, și este o experiență foarte tare chiar și atunci când mă salute. Îi admir deplasarea și modul în care luptă. Ea a câștigat Wimbledon și a spus că nu se aștepta să reușească asta, dar a arătat că dacă îți pui mintea și inima la lucru, poți să atingi tot ceea ce îți propui.”, a declarat sportiva despre idolul ei, Simona Halep.

Citeste si: Cum arată casa în care a crescut Emma Răducanu, noua senzație a tenisului mondial! Informații exclusive despre afacerile tatălui român al sportivei!

Deși este la început de drum în lumea tenisului, Emma Răducanu și Simona Halep au o relație apropiată de mai mult timp. Cele două s-au cunoscut pentru prima data în 2014, la Wimbledon, pe vremea când tânăra sportivă era doar un copil.

Emma Răducanu și Simona Halep în 2014[Sursa foto: Instagram]