Campionatul Mondial 2022: Banderola One Love stârnește un scandal imens. Ce riscă jucătorii care vor alege să o poarte la meciuri

Campionatul Mondial 2022. Banderola One Love stârnește un scandal de proporții. Vezi ce riscă jucătorii care vor alege să o poarte la meciuri!

Banderola One Love stârnește un scandal imens

Banderola One Love, care susține comunitatea LGBTQ, stârnește un scandal imens la Turneul Final, iar FIFA a amenințat cu sancțiuni, la presiunea organizatorilor Cupei Mondiale din Qatar. Situația vine pe fondul religiei musulmane prezentă în Qatar, care este împotriva mișcării. De aceea, organizatorii turneului au interzis practicile care sprijină minoritățile menționate.

Șapte țări, Anglia, Țara Galilor, Belgia, Olanda, Elveția, Germania și Danemarca, au anunțat inițial că vor purta Banderola One Love, însă ulterior au transmis printr-un comunicat comun că au luat decizia de a nu purta-o pentru a nu risca primirea unui cartonaș galben din startul meciului. „Nu a jucat un rol important (în derularea meciului). Dar de fapt am fost nevoiţi să nu purtăm banderola pentru că nu am vrut să începem cu cartonaş galben. Suntem în continuare în spatele comunicatului de presă (al Federaţiei Olandeze de Fotbal- n.red.), dar cred că FIFA ne-a obligat să nu o purtăm.”, a declarat fotbalistul olandez Davy Klaasen.

Campionatul Mondial 2022: Banderola One Love stârnește un scandal imens [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Ce televiziune va difuza Cupa Mondială Qatar 2022? Programul meciurilor

Ce riscă jucătorii care vor alege să poarte Banderola One Love la meciuri

Jucătorii care vor alege să poarte Banderola One Love la meciuri se vor alege cu penalizări grave. Astfel, cele șapte selecționate europene care plănuiseră să poarte o banderolă curcubeu „One Love” împotriva discriminării la Cupa Mondială din Qatar au renunțat luni, în fața amenințării cu „sancțiuni sportive”, se arată pe digisport.ro.

Citește și: Veste tristă pentru fanii lui Cristiano Ronaldo. Starul lusitan s-a îmbolnăvit la Cupa Mondială Qatar 2022! ”Are un virus”

„FIFA a fost foarte clară, va impune sancţiuni sportive dacă căpitanii noştri poartă banderole pe teren. Ca federaţii naţionale, nu le putem cere jucătorilor noştri să rişte sancţiuni sportive, inclusiv cartonaşe galbene.”, au scris cele şapte federații. Dintre cele șapte țări, Anglia a fost prima care a intrat pe teren. Deși englezii au anunțat că au renunțat la banderolă, aceștia au găsit o metodă pentru a respecta cele spuse anterior. Mai exact, fosta fotbalistă Alex Scott, care lucrează pentru o televiziune britanică, a fost cea care a purtat banderola, chiar la marginea terenului, înainte de meciul Anglia- Iran, scor 6-2, scrie sursa citată. Ea a apărut cu Banderola One Love la vedere, pe mâna stângă, în care ținea microfonul, adunând o mulțime de reacții pe rețelele sociale.

