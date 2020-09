In articol:

Bianca Comănici a fost cea mai iubită concurentă din casa Puterea Dragostei, fiind și câștigătoarea celor două sezoane. Bianca avea impresia că și-a găsit marea dragoste în cadrul competiției, dar visul ei s-a spulberat rapid când a ajuns acasă. Deși ea și Livian nu mai formau un cuplu de câteva luni bune, Bianca spera totuși ca Livian să se împace cu ea la revenirea în țară. Însă lucurile dintre ei s-au răcit și nu au mai păstrat legătura nici ca prieteni, așa cum își promiseseră.

Citeste si: Bianca Comănici, dezvăluiri emoționante despre tristețea care a acaparat-o: „Sunt prea confuză…”

Bianca Comănici a renunțat de tot la Livian! Cu lacrimi în ochi a zis totul: „Nu mai există vorba despre împăcare...”

Livian are o nouă relație acum și îi acordă tot timpul din lume noii sale iubite, fapt care o doare nespus de mult pe Bianca

Cu toate că suferă mult și în adâncul sufletului ei a sperat la o împăcare, Bianca Comănici a spus în studioul Știrile Kanal D că a decis să îl uite le Livian pentru vecie.

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

„O să fiu foarte sinceră în momentul ăsta, cu toate că am avut fel și fel de declarații pentru că am fost destul de confuză, însă acum nu, nu mai este vorba despre nicio împăcare, poate peste câțiva ani, când îl voi ierta. Pentru că m-a lăsat brusc, când aveam cea mai mare nevoie de cineva alături. (...) Nu mi-a mai răspuns, i-am scris de câteva ori pentru că mi-aș fi dorit să rămânem prieteni, am avut o discuție de genul ăsta la un moment dat în care am hotărât că o să rămânem prieteni indiferent de relația dintre noi și totuși el a încălcat treaba asta și asta m-a făcut să fiu dezamăgită de el.", a spus Bianca Comănici, vehementă.

Citeste si: Împăcarea momentului: Bianca Comănici și Alex Bobicioiu, împreună în platoul WOWbiz!

Când a aflat Bianca de relația lui Livian cu Florentina

„Eu știam din prima zi cine este. Știam cine este, de unde este, dar a negat! Apoi mi s-a confirmat pe zi ce trece: o mână, un picior, un fir de păr și mi-am dat seama că este o altă persoană, apoi s-a afișat direct. Adică sărutându-se!”, a declarat Bianca Comănici.



Întrebată de Ilinca Obădescu dacă este în viața ei un alt bărbat, Bianca a răspuns cu sinceritate: „Nu sunt pregătită. Aș fi egoistă dacă m-aș afișa cu altcineva doar ca să-i fac în ciudă. Nici nu aș putea pentru că încă îl văd pe el”

Bărbatul perfect în viziunea câștigătoarei Puterea Dragostei are foarte multe calități.

Citeste si: Bianca Comănici trece prin momente dificile! Câștigătoarea de la Puterea Dragostei a ajuns la căpătul puterilor:"Sunt prea confuză..."

„Mi-aș dori să fie bărbat. Să știe să mă facă fericită, un bărbat care știe să mă respecte. Mai bine să mă respecte decât să mă iubească. Consider că dacă iubești un om îl și respecți”

Bianca Comănici a fost sinceră și a spus că atunci când cunoaște un băiat este interesată și de calitățile lui fizice, nu doar de interiorul lui.