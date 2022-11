Când apare Manifest, sezonul 4? Vezi când se lansează a doua parte a sezonului patru din serialul Destinația

In articol:

Când apare a doua parte din Manifest, sezonul 4? Vezi cine sunt actorii care fac parte din distribuția serialului Destinația, de pe platforma de streaming, Netflix.

Serialul Manifest a debutat în 2018, atunci când un avion de pasageri, mai exact zborul 828, din Jamaica către New York a avut parte de niște turbulențe. La aterizare, pasagerii și echipajul au aflat că au trecut 5 ani jumătate de când zborul lor a fost dat dispărut, ei decolând la 7 aprilie 2013 și aterizând la 4 noiembrie 2018.

Până în prezent, serialul Manifest are patru sezoane și 52 de episoade, însă producătorii serialului au confirmat că va urma și a doua parte a serialului Manifest, sezonul 4.

Momentan nu a fost făcută publică data la care va fi lansată partea a doua din serialul Manifest, sezonul 4, însă în presa internațională s-a scris că fanii sunt de părere că ultima parte a serialului Manifest va debuta vineri, 7 aprilie 2023, deoarece 7 aprilie a fost ziua în care zborul 828 a dispărut după ce a

părăsit Jamaica.

Cine sunt actorii din serialul Manifest, sezonul 4?

Din distibuția serialului Manifest, difuzat de Netflix, fac parte următorii actori:

Melissa Roxburgh- Michaela Stone

Josh Dallas- Ben Stone

Athena Karkanis- Grace Stone

J.R. Ramirez- Jared Vasquez

Luna Blaise- Olive Stone

Jack Messina- Cal Stone

Parvin Kaur- Saanvi Bahl

Matthew Clayton Long- Zeke Landon

Daryl Edwards- Robert Vance

Holly Taylor- Angelina Meyer

Cine e Melissa Roxburgh, actrița din serialul Manifest

Melissa Roxburgh, actrița din serialul Manifest, s-a născut la data de 10 decembrie 1992, în Canada. Actrița cu cetățenie canadiană și americană este cunoscută pentru rolurile din Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules, Diary of a Wimpy Kid: Dog Days, Star Trek Beyond, The Marine 4: Țintă în mișcare, dar și pentru interpretarea Michaelei Stone în serialul dramă științifico-fantastică, Manifest.

Actrița Melissa Roxburgh provine dintr-o familie cu patru copii. Tatăl său este pastor canadian, iar mama sa este o jucătoare de tenis profesionistă britanică. Părinții săi au venit în Canada din SUA, mai exact în Vancouver, unde au fondat o biserică.

Astfel, Melissa Roxburgh a studiat actoria în Vancouver, iar primul său rol important l-a avut în producția Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules.

Actrița care o interpretează pe Michaela Stone în serialul Manifest, are o pasiune pentru călătorii. Melissa Roxburgh a vizitat alături de familia sa, o mare parte din continentul Africa, Europa și America de Sud, iar asta i-a stârnit interesul pentru problemele sociale.

Înainte de a filma la serialul Manifest, Melissa Roxburgh a studiat Comunicarea la Universitatea Simon Fraser, în speranța că va deveni jurnalist.

Surse: wikipedia.org, cosmopolitan.com, marieclaire.com