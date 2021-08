Când apare serialul Lord of the Rings? Producătorii au anunțat data lansării oficiale

Când apare serialul Lord of the Rings? [Sursa foto: PixaBay] 10:47, aug 4, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Când apare serialul Lord of the Rings? Producătorii au anunțat data oficială a lansării mult așteptatului serial Stăpânul Inelelor.

Serialul Lord Of the Rings sau Stăpânul Inelelor este cel mai scump serial tv din istorie.

Când apare serialul Lord of the Rings?

Costul pentru cele cinci sezone se ridică la 1 miliard de dolari.

Primul sezon al serialului Lord Of the Rings sau Stăpânul Inelelor urmează să fie lansat în toamna anului viitor. Producătorii au anunțat data oficială la care va fi lansat cel mai așteptat serial, mai exact premiera va avea loc pe 2 septembrie 2022.

Citeste si: Lucifer, sezonul 6. Când va apărea ultimul sezon al serialului difuzat de Netflix. E oficial!

Totodată, producătorii serialului Stăpânul Inelelor au publicat prima fotografie oficială a serialului Lord of The Rings: ”O nouă călătorie începe”, au scris cei de la Amazon Studios, pe Twitter.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Prequelul bazat pe filmele Lord of the Rings, va avea în primul sezon 8 episoade pentru care s-au investit inițial de 465 de milioane de dolari. Producătorii J.D. Payne și Patrick McKay ar fi încheiat deja filmările pentru primul sezon, încă din luna aprilie, în Noua Zeelandă.

De asemenea, mai sunt anunțate încă patru sezoane, iar costul producției celor cinci sezoane va depăși 1 miliard de dolari. Astfel va deveni cel mai scump serial din istorie.

Serialul Lord of the Rings va prezenta evenimentele petrecute cu mii de ani înainte de ”The Hobbit” și ”Lord of the Rings”.

Citeste si: Elite, sezonul 5. Când va apărea un nou sezon din Elita, serialul difuzat de Netflix

Când apare serialul Lord of the Rings?[Sursa foto: PixaBay]

Doi actori din Game of Thrones vor apărea în serialul Lord of the Rings

Printre actorii care fac parte din distribuția serialului Lord of the Rings se numără și actorii britanici Robert Aramayo, care a interpretat o versiune din tinereţe a personajului Ned Stark, şi Joseph Mawle, care l-a jucat pe Benjen Stark, în serialul „ Game of Thrones ”.

Din distribuția serialului Stăpânul Inelelor mai fac parte actorii: Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark și Ema Horvath.

"Au mai rămas câteva roluri-cheie care urmează să fie distribuite", a dezvăluit Vernon Sanders, codirector al diviziei de televiziune din grupul Amazon, citat de agerpres.ro.