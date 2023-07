In articol:

Summer Well 2023: Care este programul festivalului și cât costă biletul?

Summer Well 2023

Ediția a 12-a a festivalului Summer Well este programată să aibă loc în perioada 11-13 august 2023 și va avea loc pe Domeniul Știrbey din Buftea, România.

Acest festival anual adună iubitorii de muzică și artă într-un cadru pitoresc pentru a se bucura de concerte live și experiențe de neuitat alături de prieteni și persoanele dragi.

Primii artiști confirmați pentru festivalul Summer Well 2023 sunt Florence and the Machine, Yungblud, Tom Grennan, 070 Shake, Lime Cordiale, Cassia și Kis Francescoli.

Festivalul Summer Well 2023 atrage atât publicul local, cât și turiști din întreaga lume, oferind o experiență memorabilă într-unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România.

Când are loc Summer Well 2023. Vezi cât costă biletul de festival [Sursa foto: PixaBay]

Cât costă biletul de festival

Participanții la festival care își doresc să achiziționeze un bilet pentru Summer Well 2023 trebuie să scoată din buzunar suma de 575 de lei+ taxe pentru Full Pass Tickets, presale 2. Cu acest bilet vor avea acces în festival în toate zilele de distracție.

Organizatorii festivalului Summer Well au finalizat lineup-ul pentru ediția din acest an, prezentând o listă impresionantă de artiști.

Lista completă a artiștilor care vor participa la Summer Well 2023 este următoarea:

Florence+ The Machine

Yungblud

Röyksopp

Tom Grennan

SG Lewis

070 Shake

Saint Levant

Temples

Lime Cordiale

Biig Piig

Baby Queen

Cassia

Acid Arab

July Jones

Thus Love

Ayrtn

Stefan Costea

Ce nu ai voie să ai la tine la Summer Well 2023

Dispozitive profesionale de înregistrare audio și video

Biciclete, patine, trotinete sau skateboard-uri

Lanțuri

Camere cu lentile detașabile

Drone sau avioane cu telecomandă, mașini sau jucării

Droguri sau accesorii pentru droguri

Artificii, explozivi sau rachete de incendiu

Pistoale sau muniții

Hoverboard-uri sau Segway-uri

Cuțite, arme sau obiectele ascuțite sunt interzise la Summer Well 2023

Pointere cu laser

Spray cu piper

Animale de companie sau alte animale

Bastonaș pentru selfie, trepiede

Markere sau Paint Pens

Animale împăiate

Corturi sau saci de dormit Pistoale de jucărie,

Pistoale cu apă sau praștie

Umbrele

Camere video

Parfumuri

Spray pentru țânțari/insecte (aerosoli)

Surse: summerwell.ro, infomusic.ro