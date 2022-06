„Când crezi că ți-e mai bine, atunci vine plata!” Carmen Harra îl avertizează pe fostul ministru! Ce o așteaptă pe Elena Udrea în închisoare | EXCLUSIV

In articol:

Elena Udrea se află închisă, în acest moment, în Penitenciarul Târgșor din apropiere de Ploiești, după ce a fost predată autorităților române de cele din țara vecină, Bulgaria.

Carmen Harra: „Când crezi că ți-e mai bine, atunci vine plata!”

Clarvăzătoare Carmen Harra a dezvăluit în emisiunea „Online Story”, prezentată de Cornelia Ionescu, că drumul fostului ministru era scris deja și că a putut, totuși, alege modul în care va plăti pentru perioada petrecută la vârful politicii din România.

De când se află după gratii, Udrea a primit vizita soțului ei, Adrian Alexandrov, care a mărturisit, după părăsirea penitenciarului, că fostul politician crede în ultima cale de atac a sentinței de 6 ani de închisoare cu executare. Un complet de cinci judecători de la Instanța Supremă de Casație și Justiție a amânat pentru luni, 20 iunie, judecarea recursului în casație pentru condamnarea din dosarul „Gala Bute”.

Carmen Harra susține că toate deciziile greșite ale Elenei Udrea au dus către o soartă inevitabilă, care i-a rezervat numai piedici în drumul către libertate.

„De aia n-a ajuns în Grecia! Când ceva nu e să fie, nu se întâmplă. Dar, când trebuie să plătim ceva, atunci orice încercăm...pierdem avionul, pierdem aia. Universul nu ne susține să ieșim din ceva, să scăpăm atunci când avem o plată karmică. Oamenii spun <<Și ce? N-o să plătesc, n-o să se întâmple, o să scap!>> Nu e adevărat! Când crezi că ți-e mai bine, atunci vine plata, și când crezi tu că ești mai deștept să scapi, nu scapi! Și Ceaușescu a vrut să scape, să ia avionul. Nu s-a putut! Când nu e să fie! Este esențial pentru existența noastră!”, a subliniat Carmen Harra în emisiunea „Online Story”.

Carmen Harra: „Noi hotărâm cum ne trăim viața, dacă plătim în bine sau plătim în rău.”

În spatele gratiilor și cu tot mai puține opțiuni de a ataca sentința primită, Udrea pare că a ajuns la finalul unui drum lung, care a însemnat 5 ani de la prima condamnare cu executare pentru trafic de influență și luare de mită, în organizarea galei de box în care au luptat Lucian Bute și Jean Paul Mendy.

Carmen Harra spune că Udrea mai are totuși opțiunea de a-și recunoaște, în sinea ei, greșeala, și de a alege felul în care își ispășește pedeapsa în spatele gratiilor de la Târgșor.

„Eu spun asta de foarte mult timp despre ea! Dacă ea ar fi plecat urechea la vorbele și ar fi înțeles profunzimea și semnificația lor, chiar dacă părea dură...<<Ea spune că am să fac închisoare, or n-am să fac!>> Uite că o să faci! Pentru că eu te-am avertizat...dar nu că eu sunt cineva. Nu contează cine sunt eu. Vocea asta, care a venit și ți-a spus <<Fii atentă! N-ai dat importanță!>> Este important să dăm atenție când suntem avertizați, și să nu credem că sunt mai tari sau mai puternici decât propriul nostru destin sau drumul pe care suntem forțați să mergem, pentru că este deja codificat să mergem, pentru că noi am greșit karmic. Deci, iată că niciunul dintre noi nu scapă de greșelile karmice!(...) Totul duce la plată! Poate să fie o plată bună sau poate să fie o plată rea. Asta noi hotărâm! Aici este liberul arbitru! Noi hotărâm cum ne trăim viața, dacă plătim în bine sau plătim în rău. Asta este alegerea noastră, și aici noi ne asociem cu forțele binelui, cu dumnezeirea, sau ne asociem cu forțele răului, și creem o karmă negativă, a cărei plată nu e deloc bună”, a precizat Carmen Harra în exclusivitate pentru WOWnews.