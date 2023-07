In articol:

Când este cea mai scurtă zi din an în 2023. Vezi aici cum se numește fenomenul care are loc atunci când noaptea este cea mai lungă din an.

Când este cea mai scurtă zi din an în 2023

Cea mai scurtă zi din an corespunde cu solstițiul de iarnă. Fenomenul astronomic are loc în perioada 21- 23 decembrie în emisfera nordică și între 20 și 23 iunie, în cazul emisferei sudice.

Solstițiul de iarnă este numit și solstițiul hibernal, în termeni populari, datorită perioadei în care apare. În acea zi, poziția Soarelui pe cer este la cea mai mare distanță unghiulară negativă față de ecuatorul ceresc.

Soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest în cea mai scurtă zi din an. În 2023, solstițiul de iarnă are loc pe data de 22 decembrie, la ora 05:27.

Astfel, în Emisfera Nordică, ziua va avea doar 8 ore și 50 de minute, iar durata nopții va fi de 15 ore și 10 minute.

Când este cea mai scurtă zi din an în 2023. Vezi câte ore are acea zi [Sursa foto: Shutterstock]

Când are loc solstițiul de iarnă în următorii 5 ani

Solstițiul de iarnă are loc în perioada 21- 23 decembrie, în emisfera nordică. În funcție de poziția soarelui față de punctele cardinale, ora și ziua în care apare fenomenul poate diferi de la an la an.

În 2024, Solstițiul de iarnă pică pe 21 decembrie, la ora 11:21.

În 2025, fenomenul are loc pe 21 decembrie, șa ora 17:03.

În anul 2026, solstițiul de iarnă pică tot pe 21 decembrie, la ora 23:50.

În anul 2027, fenomenul pică pe 22 decembrie, la ora 04:42.

În 2028, fenomenul astronomic are loc pe 21 decembrie 10:20.

Iată când pică cea mai scurtă zi, în următorii 5 ani:

Când este cea mai lungă zi din an în 2023

Cea mai lungă zi din an din emisfera nordică este marcată de solstițiul de vară. Acest fenomen astronomic care se petrece atunci când Pământul se află la cea mai mare distanță față de Soare în emisfera nordică a globului.

Anul acesta, solstițiul de vară a avut loc miercuri, 21 iunie, reprezentând începutul verii astronomice în emisfera nordică.

Solstițiul de vară reprezintă o perioadă importantă din an, pentru multe culturi și este sărbătorit prin diferite festivaluri și ritualuri. În mod tradițional, în multe regiuni, solstițiul de vară este văzut ca mijlocul verii. În prezent, în unele țări și calendare este văzut ca începutul verii.

Sursa: ro.wikipedia.org