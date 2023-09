„Când eu muncesc, ea doarme” George Burcea nu s-a mai putut abține și a răbufnit pe internet! Cine l-a scos din sărite pe actor?

In articol:

George Burcea se numără printre cei mai cunoscuți actori de la noi din țară, care și-a căpătat un mare renume după ce a jucat într-un film american de mare succes. Bărbatul a ajuns în atenția publicului după ce a fost căsătorit cu o artistă renumită de la noi din țară, dar și după ce a intrat într-o relație cu faimoasa Viviana Sposub.

George Burcea, postare amuzantă pe Instagram

Actorul este foarte activ și pe rețelele de socializare, acolo unde face foarte des postări care stârnesc amuzamentul fanilor săi.

George Burcea este foarte activ în mediul online, acolo unde a strâns o mare comunitate de fani care sunt alături de el la orice pas. Actorul postează aproape zilnic pe pagina sa de Instagram unde face mereu postări amuzante. Recent, acesta a făcut publică o imagine cu prietena sa cea mai devotată, care îi cam dă planurile peste cap. Este vorba de pisicuța lui care se pare că îi cam distruge casa actorului atunci când doarme, iar când el merge la muncă, aceasta se culcă, astfel că nu prea reușesc să se sincronizeze pentru a petrece mai mult timp împreună.

„Când eu dorm, ea distruge casa. Când eu muncesc, ea doarme. Ceva îmi dă cu virgulă...”, a scris George Burcea pe Instagram.

Postare InstaStory George Burcea [Sursa foto: Instagram]

George Burcea a fost alături de fiicele sale în prima zi de școală

George Burcea are două fetițe superbe din prima sa căsătorie și este alături de ele la orice pas. Astăzi, fetele au început școala, iar tatăl lor a mers cu ele și nu s-a putut abține și a împărtășit momentul și cu urmăritorii de pe internet.

„Timpul trece, iar noi, cu greseli si cu lectii noi de viata, cu lacrimi si cu bucurii, crestem alaturi de copiii nostri. Clasa I pentru Ella Maya. Am avut emotii ca atunci când eu am pasit pentru prima data in scoalã. Sa o ajute Dumnezeu sa fie sanatoasa, iar pe noi sa ne ajute sa ii putem oferi tot ceea ce ea are nevoie. Domnisoara soricel Clara a pãsit în grupa mare si sunt sigur ca nici nu voi clipi bine, iar ea va fi in clasa I.. Pana atunci ne bucuram cu totii de toate. Doamne ajuta sa ii fie cu zambete si dragoste”, a scris George Burcea, pe rețelele de socializare.