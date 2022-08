In articol:

Când începe noul an bisericesc în 2022. Potrivit Bisericii Ortodoxe, începutul anului bisericesc are loc după începerea anului calendaristic. Mai exact, noul an bisericesc începe pe 1 septembrie în fiecare an.

Când începe noul an bisericesc în 2022. Anul Nou Bisericesc 2022 începe pe 1 septembrie. Originea tradiției de începere a noului an bisericesc este strâns legată de perioada recoltelor. Mai exact, unii cred că Anul Nou Bisericesc începe pe 1 septembrie, deoarece este în jurul perioadei când are loc recolta, procedeu privit ca finalizarea unui an.

Biserica Ortodoxă a decis că Anul Nou începe de fapt 1 septembrie și nu 1 ianuarie, care este finalizarea oficială a anului calendaristic propriu-zis.

Indiferent de ziua săptămânii în care pică 1 septembrie, în fiecare biserică există o slujbă în această zi, de obicei o slujbă a Liturghiei Divine.

Când începe noul an bisericesc în 2022. Tradiția spune că așa cum este vremea în această zi, așa va fi în tot anul [Sursa foto: doxologia.ro]

Tradiții și obiceiuri la începutul Anului Nou Bisericesc

Finalul Anului Bisericesc de pe 31 august reprezintă perioada de coacere a roadelor pământului, iar de la 1 septembrie, Anul Nou Bisericesc începe cu adunarea

În tradiția populară se spune că așa cum este vremea în această zi, așa va fi în tot anul.

Dacă dimineața plouă, vom avea o primăvară ploioasă

Dacă în prima parte a zi din 1 stepmbrie vremea este gri, urmează o toamnă grea

Dacă tună, tradiţia spune că va fi o toamnă lungă. Dacă la amiază este vreme frumoasă, urmează o vreme bună tot anul.

Dacă toată ziua va fi ploioasă sau soare, anul va fi ploios sau secetos.

Majoritatea superstițiilor sunt legate de vreme, iar asta pentru că bătrânii de la sate țineau cont de aceste lucruri pentru a afla cum va fi vremea în următoarea perioadă.

roadelor. Iată ce tradiții există la începutul Anului Nou Bisericesc 2022!

Marile sărbători ale lunii Septembrie 2022

Luna Septembrie 2022 este încărcată de evenimente și sărbători religioase, care au o însemnătate importantă în viața oricărui creștin ortodox.

1 septembrie- Începutul Anului Bisericesc

8 septembrie- Nașterea Maicii Domnului

14 septembrie- Înălțarea Sfintei Cruci

15 septembrie- Sfântul Ierarh Iosif de la Partoș

26 septembrie- Sfântul Voievod Neagoe Basarab

27 septembrie- Sfântul Antim Ivireanul