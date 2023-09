„Când mă privesc în oglindă e greu” Sensy, dezvăluiri despre transformările suferite în sarcină! Ce a avut vedeta de spus, cu doar câteva zile înainte ca fiul ei să vină pe lume?

In articol:

Sensy este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țară, iar în curând va deveni mămică pentru prima dată. Vedeta și-a dorit foarte mult un copil în viața ei, astfel că dorința i s-a împlinit.

Sensy, declarații despre transformările suferite în sarcină

Recent, aceasta a vorbit despre transformările pe care le-a suferit de-a lungul celor nouă luni de sarcină, dar și despre cum se simte.

Sensy și soțul ei formează un cuplu de mai bine de șapte ani, iar anul trecut au devenit soț și soție. Pentru ca familia lor să fie completă era nevoie și de o a treia persoană, astfel că vedeta a fost binecuvântată cu un băiețel care se va naște în scurt timp. Recent, influencerița a vorbit în cadrul unui interviu despre transformările pe care le-a suferit în sarcină, dar și despre starea ei de sănătate. Aceasta a mărturisit că s-a îngrășat aproape 20 de kilograme și îi este foarte greu atât să se privească în oglindă, cât și să facă anumite activități.

„Mă întreba cineva dacă am răcit, pentru că mi s-a schimbat vocea, mi s-a îngroșat. Cred că este din cauza că respir foarte greu, am nasul foarte înfundat, dorm foarte prost, am cearcăne. Eu mă simt bine, nu mă doare nimic, dar 17 kilograme în plus, se simt altfel pentru o tipă care a fost toată viața foarte, foarte slabă este, cumva, un șoc. Când mă privesc în oglindă, când mă văd pe cameră cum arăt, cum mă simt când mă ridic din pat… În pat când stau este foarte mișto, dar când mă ridic și simt toate presiunea pe picioare, iar picioarele au reținut foarte multă apă, e greu…ce să mai?”, a declarat Sensy, pentru Playtech Știri.

Ce decizie a luat Sensy cu privire la pozele cu copilul său

Sensy declara, în urmă cu câteva zile, că nu își dorește să îl posteze pe băiețelul ei pe internet, cel puțin nu în primele luni. Aceasta a mărturisit că va trebui ca prima dată să se obișnuiască cu familia lui, iar mai apoi va vedea dacă va simți să îi facă înfățișarea publică.

„Domnul nu o să aibă Instagram. Nu știu momentan când și cum o să-l postez. Toată lumea mă întreabă, toată lumea îmi zice că abia așteaptă să-l vadă. Nu știu momentan. Vom vedea cum decurg lucrurile, dar Instagram clar nu o să aibă. Iar cu fața, cel puțin primele luni, nu va apăra. Adică până îl botezăm și până ne obișnuim unul cu altul nu va apărea cu fața clar. Vor fi poze din astea, să zicem, mai instagramabile, mai artistice, ba cu o mânuță, ba cu un picioruș”, a mărturisit Sensy pentru Ego.ro .