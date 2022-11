In articol:

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, așa că orașele încep să capete haine de sărbătoare. Primăria Capitalei a anunțat de curând data la care se vor aprinde luminițele de Crăciun în București.

Când se aprind luminițele de Crăciun 2022 în București

Primăria Municipiului București a anunțat că luminițele de Crăciun 2022 vor fi aprinse pe data de 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Astfel, mai bine de 3.000 de instalații luminoase vor străluci deasupra Capitalei anul acesta.

Zonele în care vor fi aprinse luminițele de Crăciun 2022 sunt: în Piața Universității, Piața Romană, bd. Magheru, bd. Lascăr Catargiu, bd Kiseleff, bd. Unirii şi Piața Presei Libere.

„Luminițele vor fi aprinse în seara zilei de 1 decembrie, odată cu iluminatul public. Aproape 3.000 de instalații luminoase, care utilizează tehnologia LED pentru un consum eficient, vor împodobi zone precum bd. Magheru, Piața Universității, Piața Romană, bd. Lascăr Catargiu, bd Kiseleff, bd. Unirii şi Piața Presei Libere. Instalațiile luminoase sunt aceleași din anii trecuți, nu au mai fost cumpărate sau închiriate alte echipamente”, se arată în comunicatul Primăriei Capitalei, potrivit digi24.ro.

Anul trecut, Nicușor Dan a decis să reutilizeze instalațiile din anii anteriori și să nu mai cumpere altele noi, fiind de părere că banii alocați luminițelor de Crăciun pot fi folosiți pentru rezolvarea unor lucruri mai importante.

„Nu am mai închiriat altele. Diferența de bani între anul trecut şi anul acesta este că atunci au fost 10 milioane, care erau deja comandate când am venit eu. Şi chiar lucrările erau începute. 10 milioane de lei- anul trecut, un milion- anul acesta. Cred că, în momentul în care spitalele îţi cer 300 de milioane şi tu nu poți să le dai decât 200, este un pic ridicol să dai 10 milioane pe iluminat stradal. Asta e filosofia mea”, spunea Nicușor Dan în urmă cu un an.

Pe ce dată se deschide Târgul de Crăciun 2022 din Capitală

Târgul de Crăciun 2022 din București se va deschide pe 30 noiembrie 2022 și va fi organizat în Piața Constituției în acest an, după ce anul trecut a avut loc în Piața Universității.

Anul acesta, Târgul de Crăciun 2022 din București va fi deschis în perioada 30 noiembrie-26 decembrie. Potrivit celor mai recente informații, se pare că în 2022 nu va fi percepută o taxă de intrare la Târgul de Crăciun 2022 din Capitală, ci accesul va fi gratuit pentru toți doritorii.

