Un studiu arata ca pana pe 18 iunie vor disparea peste 99% dintre cazurile de coronavirus din Romania. Ce spune secretarul de stat despre aceasta data? Este reala sau nu?

In acelasi document se arata si ca varful epidemiei in Romania a fost atins chiar in ziua de Paste, pe 19 aprilie. Specialistii au ajuns la concluzia ca numarul infectarilor va scadea din ce in ce mai mult de-acum inainte.

Arafat nu este de acord cu studiul acesta si rezultatele lui.

Cand se termina pandemia de coronavirus in Romania?

"Eu nu pot sa spun nimic. Nu cred ca suntem in aceasta scadere. Parerea epidemiologilor nu e asa. Noi avem acum ba 360 de cazuri pe zi, ba 290. Nu suntem inca intr-o scadere. Trebuie analizate cazurile active, cazurile vindecate. Suntem intr-o faza stabila, dar nu cea in care spunem ca suntem intr-un trend descrescator. Speram sa atingem acest prag peste doua saptamani", a precizat Arafat.

Secretarul de stat spera ca romanii sa nu se relaxeze si sa uite de regulile impuse.

"Trebuie sa respectam regulile. In vara am putea avea cazuri putine, daca temperatura are un impact, dar trebuie sa respectam regulile. Trebuie sa incercam sa nu mai ajungem la focare cum este cel de la Suceava", a explicat Raed Arafat.

Intr-un alt studiu, facut de o universitate din Singapore, termenul este 20 august. Nici Adrian Streinu-Cercel nu este de acord cu informatiile vehiculate.

"E vorba de un studiu de la Universitatea din Singapore. Cand se va termina COVID-19 pe date? Dau o evaluare, iar pentru Romania - m-am uitat si eu - spun data de 20 august. Este o eroare. Pur si simplu sunt niste date. Statistica poate sa faca absolut ce doreste ea. Problema este ce date foloseste pentru a o genera. (...) Organizatia Mondiala a Sanatatii nu-si permite sa dea astfel de date. Ar fi o eroare majora sa dea astfel de date! De ce? Vine un document si spune 20 august, spre exemplu. Problema e ce o sa faca lumea cand o sa auda astfel de lucruri? O sa se bucure si o sa-si cumpere bilete. si pe urma o sa vedem ca aceste lucruri nu se vor putea pune in practica", a precizat Streinu-Cercel.