Când și cât vor crește pensiile și alocațiile? Anunțul făcut de Marius Budăi, ministrul Muncii: „De la 1 ianuarie”

In articol:

Marius Budăi, ministrul Muncii, a fost invitat recent în cadrul unei emisiuni televizate, acolo unde a vorbit despre temele majore de interes pentru milioane de români. Politicianul a anunțat că majorările pensiilor și alocațiilor au fost aprobate și urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie.

„Avem doua proiecte de OUG, unul pentru majorarea alocatiilor, unul pentru majorarea pensiilor. Am terminat astazi si ultimul proiect din pachetul social, inclusiv acel sprijin din ianuarie pentru cei cu pensii mici.

Acea suma se ia o singura data. Daca puneam 1.500 pragul, tot era cineva care nu lua. Pensia medie este de 1600 de lei, aceasta a fost logica, sa se acorde tuturor celor care sunt sub pensia medie. Toti am spus in perioada asta ca trebuie sa-i aparam pe cei mai saraci.

De la 1 ianuarie creste punctul de pensie si alocatiile. Atentie, alocatiile din ianuarie se platesc in februarie. Pentru pachetul social trebuie aprobate mai multe acte normative. Doua sunt deja aprobate, unul se discuta maine.

Alocatii copii, 0-2 ani: 600 de lei, de la 486.

Alocatii copii 2-18 ani: 243 de lei.

Alocatii copii 2-18 ani, cu dizabilitati: 600 de lei.

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

Acestea sunt in prima OUG, semnata acum cateva zile cu doamna ministru Firea, are toate avizele. Tot aici intra si a 13-a indemnizatie pentru persoanele cu dizabilitati”, a anunțat Marius Budăi, la România TV.

Fotografie folosită cu scop ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Ministrul Muncii: Punctul de pensie se majorează cu 10%

Marius Budăi a mai vorbit și despre majorarea punctului de pensie, care va crește cu 10%. De asemenea, sunt discuții legate și de creșterea pentru salariul minim pe economie, care va crește la 2.550

de lei. Ministrul Muncii a anunțat că pensiile speciale nu se majoreaza, iar majorarea vârstei de pensionare este exclusă.

Citeste si: Marius Budăi conduce Ministerul Muncii în Guvernul Ciucă. Raluca Turcan rămâne pe dinafară

„Pensia minima: 1000 de lei, de la 800 de lei. Deja, odata ce se aproba maine in sedinta de guvern, aceasta masura poate sa inceapa sa fie implementata, tiparire de cupoane etc.

Avem majorarea punctului de pensie de la 1442 la 1586 de lei, 10%, negociat si obtinut in pachetul social. Acestea sunt cuprinse in a doua OUG.

Este frumos si elegant din partea mea sa multumesc partenerilor de coalitie ca au inteles ca suntem intr-o situatie grea si au acceptat acest pachet social.

Avem apoi acel ajutor pentru pensiile mai mici sau egale cu 1.600 de lei, carora li se acorda diferenta pana la 2.200 de lei. Aici se incadreaza 2,5 milioane de oameni. Este sprijinul pentru facturile pe timp de iarna.

Ultima discutie avuta este pentru salariul minim, care creste la 2.550 de lei”, a mai spus ministrul Muncii.

Distribuie pe: