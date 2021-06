Când va avea loc botezul fiului Gabrielei Prisăcariu și al lui Dani Oțil? Răzvan Simion i-a dat de gol

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu urmează să devină părinți pentru prima dată, în luna august a acestui an. Cei doi vor avea un băiețel, iar vestea i-a bucurat nespus pe viitori părinți. După ce au avut nunta mult așteptată, fanii se întreagă când va avea loc și botezul micuțului.

Răspunsul a fost dat de Răzvan Simion, în emisiunea pe care o prezintă alături de Dani Oțil.

În timp ce discutau despre amante, Răzvan Simion i-a făcut o propunere neașteptată prietenului său: să vină la botezul copilului alături de două femei. Printre replicile amuzante ale celor doi, celebrul prezentator tv a dezvăluit că botezul va avea loc în toamna acestui an.

Răzvan Simion: Am botezul copilului lui Dani în toamnă, așadar, ce ar fi sa vin cu două partenere care să semene intre ele?

Dani Oțil: Pai tu nu ai bani de una, dar de doua. Eu nu am vrut amantă? Dar e scump! Am vrut amantă de pe Nordului, dar e scump!

Răzvan Simion: Ah, tu nu iti faci amanta de zgarcit!

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni părinți în luna august [Sursa foto: Instagram]

De ce se teme Dani Oțil de soacra lui

Dani Oțil a făcut o dezvăluire care a luat pe toată lumea prin surpindere. Celebrul prezentator tv se teme de socra lui, iar această confesiune a stârnit hohote de râs în rândul fanilor. Se pare că soțul Gabrielei Priăscariu nu are curaj să bea cot la cot cu mama soacră, dar iată care este și motivul.

„Mai sunt oameni care se consideră prieteni și pe la ora asta mă întreabă ce fac.

Fac pe d***u să mă ia. Așa aș răspunde în mod normal. De vreo câteva săptămâni răspund: ‘Mă joc cu mămicile mele’. Nimeni nu cere explicații, nimeni nu vrea să știe. (…) Eu ieri am purtat costumul de rezervă de la cununie pentru că cine mi-a făcut costumele a zis că mă îmbăt și mă pătez. Atâta încredere a avut în mine. De parcă eu am curaj să mă îmbăt cu soacra mea, că are 1.95, lângă mine”, a declarat Dani Oțil.