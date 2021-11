Când va fi condus pe ultimul drum Petrică Mîțu Stoian. Steliana Sima, detalii despre înmormântare

In articol:

Petrică Mițu Stoian s-a stins din viață, ieri, vestea venind ca un trăsnet pentru iubitorii de muzică populară și nu numai. Întreaga țară suferă pentru pierderea marelui artist din Mehedinți. Cântărețul a ajuns în stare gravă pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului din Reșița, unde a fost internat în urma unor complicații apărute după infectarea cu coronavirus.

Colega lui de breaslă, Steliana Sima, a făcut dezvăluiri dureroase despre pierderea prietenului ei.

Petrică Mîțu Stoian și alți artiști doar ce se văzuseră cu câteva zile înainte pentru filmarea unei ediții de Revelion. Nimeni nu avea să se gândească la tragedia care urma. Steliana Sima a mărturisit, la un post de televiziune, că Petrică arăta bine și nu era schimbat deloc.

” Petrică nu era schimbat deloc, ba din contra arăta foarte bine. Ne-am văzut ultima dată pe data de 3, când am filmat pentru Antena Stars. Nu a povestit nimic despre starea lui de sănătate atunci când a fost infectat cu COVID-19. Și el ca fiecare dintre noi care am avut Covid am stat acasă și ne-am tratat. Probabil că nu a fost o formă gravă ca să auzim despre faptul ca era bolnav, mai ales că el era și vaccinat”, a spus cântăreața, la Antena Stars.

Petrică Mițu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Când va fi înmormântat Petrică Mițu Stoian

Steliana Sima a mărturisit că lui Petrică Mîțu Stoian a început să-i curgă instant sânge din mână, atunci când s-au văzut ultima dată. ”Eu am un semn de întrebare, după ultima noastră întâlnire. El s-a electrizat atunci când m-a atins și a început instant să îi curgă sânge din deget. Nu îmi pot explica aceasta întâmplare. Am auzit acum că totuși anticoagulantele ar fi fost într-o doza foarte mare. El era foarte uimit atunci, eu am început sa râd, dar el a rămas în starea aceea și își punea semne de întrebare”, a mai spus cântăreața.

” În Craiova va fi înmormântat, miercuri. Dar e bine să știm de la familie, că poate să intervină anumite schimbări", a spus Steliana Sima despre înmormântare.

Steliana Sima , Petrică Mițu Stoian si Constantin Enceanu [Sursa foto: Facebook]