Iată când va reveni Ianis Hagi pe teren! Fiul lui Gică Hagi a suferit o accidentare la genunchiul piciorului drept, la finalul lunii ianuarie 2022.

Când va reveni Ianis Hagi pe teren?

Ianis Hagi (24 de ani) a suferit, în ianuarie, o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, fiind operat la Glasgow în iarna anului 2022. Inițial, perioada sa de recuperare se preconiza a fi în jurul a 6 luni, însă, ulterior s-a prelungit. Astfel, la 10 luni de la accidentarea suferită, fiul lui Gică Hagi continuă procesul de recuperare și se antrenează pe gazon, pas important pentru revenirea cât mai curând în lotul lui Rangers.

Ianis Hagi a postat miercuri, 16 noiembrie 2022, pe rețelele sociale câteva fotografii de la antrenamentele individuale, semn că își dorește cu ardoare să revină în lotul echipei sale. În plus, și antrenorul lui Rangers așteaptă revenirea românului: „Normal că ne afectează absenţa lor. Şi mă duc mult în urmă, ca să încep cu Ianis. Ianis Hagi este unul din cei mai creativi jucători pe care îi avem. El a suferit o accidentare pe termen lung, iar acum este în perioada de finală de pregătire. Mă bucur pentru el (…) pentru că ne-a lipsit. Cred că am fost afectaţi de absenţa jucătorilor care au avut probleme medicale. Am fost nevoiţi să ajustăm pe ici, pe colo. Dar în curând ne vom putea baza din nou pe ei.”, a spus Giovanni van Bronckhorst, în urmă cu aproximativ o lună, citează prosport.ro.

Ianis Hagi, cu gândul la EURO 2024

România face parte din Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, din Germania, alături de Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra. Primul meci al naționalei române este programat pe 25 martie 2022, cu Andorra. Lega de EURO 2024, fiul lui Gică Hagi are mari speranțe și este determinat să facă performanță:

„Eu vin la echipa naţională să fac performanţă, ăsta sunt eu. Mentalitatea mea a fost să fiu cel mai bun. Am crescut în această mentalitate datorită Academiei (n.r. Academia Hagi), a echipelor la care am fost când am fost mic. Şi pur şi simplu aşa m-am născut.

Nu pot să spun dacă e momentul nostru sau nu. Dar cu siguranţă în luna martie suntem pregătiţi! Ăsta e idealul meu. E ţelul pe care mi l-am pus când s-au tras grupele. E clar în mintea mea, sigur mă gândesc la asta. În plus, să revin la echipa de club, să joc cât mai bine şi apoi pe merite să fiu chemat la echipa naţională.

E o grupă unde vrem să ne calificăm şi trebuie să ne calificăm. Acum rămâne să demonstrăm pe teren.”, a declarat, luna trecută, Ianis Hagi, notează digisport.ro.

Programul României în Grupa I, în preliminariile pentru EURO 2024

25 martie 2023

ora 19:00| Belarus – Elveția

ora 21:45| Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo

28 martie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel

16 iunie 2023

ora 21:45| Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția

19 iunie 2023

ora 21:45| Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra

9 septembrie 2023

ora 19:00| Andorra – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra

12 octombrie 2023

ora 21:45| Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția

15 octombrie 2023

ora 19:00| Elveția – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

ora 19:00| Belarus – Andorra

ora 21:45| Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus

