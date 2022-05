Când vor primii românii cu venituri mici voucherele de 50 de euro? [Sursa foto: Shutterstock] 14:59, May 4, 2022 Autor: Elena Popescu

Când vor primii românii cu venituri mici voucherele de 50 de euro? Anunțul făcut de Ministerul Muncii privind ajutorul pentru persoanele din categoriile vulnerabile.

Ministrul Muncii a declarat că românii cu venituri mici vor primi vouchere de 50 de euro pentru alimente, în luna iunie.

Aceste tichete sociale pentru persoanele cu venituri mici vor fi primite prin poștă, o dată la două luni, începând din luna iunie până la sfârșitul anului.

”Cei care au pensia pe card primesc cuponul acasă prin Poşta Română şi vor primi şi tichetul. Mai avem persoanele cu dizabilităţi, acolo probabil ne vom îndrepta către DGASPC şi evident, tot prin Poşta Română pentru ceilalţi. Elevii exact cum primesc bursa socială vor primi şi tichetele”, a afirmat Marius Budăi.

Când vor primii românii cu venituri mici voucherele de 50 de euro? [Sursa foto: MediaFax Foto]

Cum se vor distribui voucherele în valoare de 50 de euro

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că distribuirea voucherelor sociale în valoare de 50 de euro, destinate persoanelor care fac parte din categoriile vulnerabile, se va face prin Poşta Română începând cu luna iunie.

"Nu există, încă, un acord de finanţare a acestor vouchere, dar există un acord verbal prealabil. Au fost discuţii cu Comisia Europeană,(...) urmează ca noul ministru al Fondurilor Europene să parafeze ceea ce s-a discutat până acum. Cred că vom fi în situaţia în care prima tură de vouchere se va finanţa de la bugetul de stat şi vom recupera ulterior banii.(...). Pensionarii vor primi aceste sume aşa cum primesc şi pensiile, prin Poşta Română.

Vom acorda din luna iunie voucherele în valoare de 50 de euro pentru fiecare pensionar care are pensia de până la 1.500 de lei. Am solicitat coaliţiei politice să introducem aici şi familia monoparentală, care a fost lăsată deoparte mult timp. Nu am uitat nici persoanele cu dizabilităţi şi copiii care încasează burse sociale. Măsurile trebuiau îndreptate şi spre mediul de afaceri ", a afirmat ministrul Budăi, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Ce alimente se pot cumpăra cu voucherele de 50 de euro

Românii cu venituri mici, care primesc vouchere în valoare de 50 de euro, de la stat, pot cumpăra cu aceste tichete alimente de bază precum: pâine, cartofi, orez, ulei, carne de pui şi ouă.

Însă lista de alimente poate suferi modificări, potrivit declarațiilor făcute de Ministrul Muncii.

”Procedura de distribuire va fi similară cu ceea ce se întâmplă cu tichetele de masă, iar procedura de decontare va fi la fel. Se vor putea achiziţiona 6 alimente de bază pe aceste vochere. În primele discuţii avem pâine, cartofi, ulei, orez, carne de pui şi ouă. Acestea sunt în prima discuţie, pe primul pachet. Până luni ne-am propus să mai discutăm o dată cu ministrul agriculturii”, a declarat Marius Budăi.

Surse: hotnews.ro, economica.net