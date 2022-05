Cântăreața Angela Rusu, sfaturi pentru mămicile care se confruntă cu depresia postnatală! "Se întâmplă tot felul de emoții și de sentimente" | EXCLUSIV

In articol:

Angela Rusu a devenit mămică pentru a treia oară. Cântăreața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la doar câteva zile după ce fiica ei a adus și ea pe lume un copil. Chiar

Angela Rusu, sfat pentru mămicile care suferă de depresie postnatală

dacă trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, solista a recunoscut faptul că s-a confruntat cu depresia postanatală. Timp de șase săptămâni, Angela a avut parte de momente extrem de dificile.

Angela Rusu este cântăreață de muzică populară desăvârșită, însă o cumpănă din viața ei a pus-o la pământ o bună perioadă de timp. La ceva vreme după ce s-a vindecat de depresia postnatală, artista a transmis un mesaj tuturor femeilor care se confruntă cu aceeași boală, împărtășind din experiența proprie.

Citeste si: O familie din Marea Britanie a primit o refugiată din Ucraina. După 10 zile tânara a fugit cu tatăl- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Este foarte greu să dau un sfat, pentru că eu am apelat efectiv la un medic ca să mă ajute să trec de această depresie și le-aș sfătui să apeleze la un psihiatru sau un psiholog măcar, pentru că ei sunt specialiști și știu cel mai bine ce să facă sau ce sfaturi să dea. La mine s-a manifestat într-un fel depresia, probabil fiecare mămică se manifestă în alt fel, altele plâng întruna, se întâmplă tot felul de emoții și de sentimente pe care le trăim noi mămicile. Eu, cel puțin, am fost inspirată, prietena mea fiind psihiatru, am apelat la ea și m-a ajutat. Bineînțeles că am fost pe tratament, medicamente, mie mi-a fost foarte greu când m-am văzut cu fetița acasă și să accept faptul că mi s-a schimbat viața radical și, cu toate că mi-am dorit-o atât de mult, foarte mult, am făcut sacrificii foarte mari, am făcut patru fertilizări în vitro, abia după a patra am reușit și am rămas însărcinată, mi s-a întâmplat așa, practic mi s-a schimbat lumea, adică mi s-a dat lumea cu susul în jos. Mi se părea totul anormal, nu mi se mai părea nimic firesc, totul se învârtea și se învârte și acum în jurul fetei.", a declarat Angela Rusu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Angela Rusu, mărturii din perioada în care suferea de depresie postnatală

Deși a adus pe lume o minunăție de fată, pentru care s-a chinuit mult, Angela Rusu a trăit cea mai neagră perioadă a vieții sale. După ce a născut, artista a căzut în depresie și a avut nevoie de implicarea unui medic specialist. Iată ce a simțit cântăreața în acele momente.

"Orice se întâmplă în casă este Măriuca și este prioritară, dar mi-a fost greu câteva luni de zile, pot să spun până la botez. Nici măcar petrecerea de botez nu am putut să o organizez, nu eram în stare, din cauza stării în care eram. După petrecerea de botez am început să îmi mai revin și am văzut că și soacra mea se descurcă cu ea, pentru că îmi făceam probleme de bonă. Îmi făceam probleme, că nu voiam să aduc un străin în casă, iar soacra mea nu știam dacă se va descurca, ea având 70 de ani, dar se descurcă foarte bine, este foarte atașată de ea. Acum suntem pe drumul cel bun, suntem la liman, e cel puțin. Este foarte important pentru toate mămicile să aibă suport din partea familiei și mai ales din partea tatălui. Asta este foarte important și să înțeleagă stările prin care noi trecem. Eu am trecut prin aceste stări, luând atâția hormoni, mi s-au schimbat multe stări, multe sentimente, pe care le aveam în organism și am înțeles că, cam după un an de zile, abia hormonii ies cu totul din organism.", a mărturisit Angela Rusu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.