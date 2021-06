Cântăreața Bibi, noua vocea Disney

“FII O PARTE A SEMEȚEI RAYA… DOAR LA CINEMA, DUBLAT DE BIBI ȘI ALEXANDRU POTOCEAN ÎN SPECTACULOASA POVESTE MAGICĂ CE NE VA VINDECA INIMILE ȘI LE VA TRANSFORMA ÎN SPERANȚĂ!”

ALĂTURĂ-TE NOUĂ ȘI CUNOAȘTE-ȚI EROUL INTERIOR DIN 18 IUNIE 2021 NUMAI ÎN CINEMATOGRAFE!!!

Noul film Disney- Raya și ultimul dragon, savuroasa animație care ne învață să ne croim destine prin curaj este aici și te așteaptă în drumul Rayei spre iluminare spirituală!

În fiecare zi e important să depășim religia urii, să nu uitam să fim oameni înainte de toate, să resimțim cu adevărat un filon al iubirii în raport cu fiecare lucru ce ne înconjoară, să fim cea mai bună variantă a noastră, dar și recunoscători pentru că doar împreună putem deveni mai puternici, mai unici, putem fi mai plin de viață, mai hotărâți să prețuim ce avem!

Solista de muzică pop Bibi o întruchipează pe Naamari tânără, iar actorul Alexandru Potocean care a jucat în producții românești și străine îi dă viață cu șarmul său caracteristic lui Benja, ce crede cu toată inima că poporul Kumandrei va fi reunit dacă un erou va face primul pas în acest sens și îl va salva pentru totdeauna.

Animația studiourilor Disney “Raya și ultimul dragon” ne poartă în fantastica lume Kumandra, unde oamenii și dragonii locuiau în armonie cu mult timp în urmă.

Când o forță întunecată îi amenință, dragonii se sacrifică pentru salvarea oamenilor. Acum, 500 de ani mai târziu, amenințarea s-a întors, și o singură luptătoare, Raya, poate găsi ultimul dragon legendar care o va ajuta să unească tărâmurile despărțite și oamenii învrăjbiți.

Despre BIBI:

Bibi (Bianca Lixandru) sau teen-idolul adolescenților, este considerată unul dintre cei mai de succes vloggeri din România, contul său de Youtube colectând peste 100 de milioane de vizualizări, aceasta deținând peste 800.000 de următori pe Instagram.

Artista a cunoscut succesul ca urmare a lansării pe piața muzicală a melodiei „Ciocolata”, care s-a menținut în topul celor mai vizionate piese de pe Youtube timp de 1 săptămână.

Mai precis, a fost vizionată de peste 53 de milioane de persoane. Totodată a lansat piese ce se bucură de notorietate precum: "Salvați de clopoțel", "Dansez cu inima ta", "Vara în stilul meu", "Radio Song", "Road to Manoco (împreună cu Jimmy Dub), "Coji de portocale", “Toate fostele” împreună cu Antonio Pican și nu numai.

Despre ALEXANDRU POTOCEAN:

Actorul Alexandru Potocean a jucat în două piese regizate de Iarina Demian pe scena Teatrului de Comedie din Capitală, la Centrul Național al Dansului. Este cunoscut pentru rolurile din filmele românești "Moartea domnului Lăzărescu", "Hârtia va fi albastră", "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", Nunta mută (2008). Alături de un alt român, actorul Dragoș Bucur, a jucat rolul unui soldat în pelicula americană "The way Back", a cărei distribuție de excepție îi reunește pe Colin Farrel și Ed Harris, pelicula fiind regizată de Peter Weir, o ecranizare a romanului "The Long Walk: The True Story of a Trek to Freedom" de Slavomir Rawicz.

DESPRE WALT DISNEY PICTURES:

The Walt Disney Company (TWDC) este lider în domeniul divertismentului şi media cu programe diversificate pentru familie şi cinci segmente de activitate: parcuri şi staţiuni, divertisment televizat, reţele media, produse de consum şi grupul său media interactiv. Walt Disney Pictures/ Disney România nu se dezminte în a cuceri publicul de toate vârstele și în anii ce vor urma, iar în perioada iulie-decembrie a anului 2021 v-a lansa în exclusivitate platforma operațională online Disney+ (Disney Plus România) care v-a include portofoliul unic de programe originale Disney (reliefat prin producțiile originale Walt Disney Pictures, Disney Pixar, Disney XD, Disney Channel) ca parte a subsidiarei Disney Enterprises Inc., dar și producțiile originale ale studioului 20th Century Fox pe care compania l-a achiziționat la finele anului 2019.

Compania Walt Disney Pictures utilizează o strategie sustenabilă de merchandising în vederea promovării peliculelor produse și a persoanelor publice/ vedetelor angrenate ce vor asigura dublajul în limba română, prin intermediul mijloacelor de comunicare disponibile în materie: mass- media (internet- Youtube, site-uri web; presă scrisă, televiziune, radio), social-media (Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok etc.), cinematografe, platforme de streaming, panouri publicitare și pliante stradale.