Daniela Ploia a avut parte, acum câteva zile, printr-o încercare cât se poate de dificilă, aventura în care a fost implicată fiind la un pas să se transforme într-o adevărată tragedie.

”Săptămâna trecută am salvat-o pe Daniela Ploia din râul Timiș. A scăpat fără nicio zgârietură”, ne-a dezvăluit, sub protecția anonimatului, un angajat al Inspectoratului de Servicii de Urgență din Timiș. ”A pierdut controlul volanului pe fond de oboseală, venea de la o cântare, și a intrat în râul Timiș”, ne-a mai explicat sursa citată.

Norocul artistei Daniela Ploia a fost însă că, în preajmă, se aflau patru bărbați, printre care și angajatul ISU Timiș care, fără să stea pe gânduri, s-au repezit să o salveze. ”Eu treceam prin zonă, eram în afara serviciului, și mai eram cu trei prieteni. Era noaptea, cam pe la ora 3.00. Am intrat direct în rțu, fără să mai anunț autorităților, m-am repezit din instinct să o ajut. Am scos-o din mașină, era conștientă, dar extrem de speriată și m-a rugat să nu anunț incidentul, pentru că e persoană publică. I-am scos și mașina din apă și am dus-o apoi acasă pe Daniela Ploia”, ne-a mai dezvăluit sursa citată.

Incidentul a fost, de altfel, confirmat și reporterilor WOWbiz.ro care au contactat-o pe Daniela Ploia, artista recunoscând că lucrurile s-au petrecut întocmai, dar refuzând categoric să comenteze pe marginea subiectului.

Daniela Ploia, copilărie dificilă

Daniela Ploia, provenită dintr-o familie foarte numeroasă, artista mai având șapte frați, avea, așa cum se întâmplă în aceste situații, o situație materială precară. Mai exact, recunoaște cântăreața, nu avea bani nici pentru strictul necesar la școală, mai ales în perioada în care, așa cum se procedează, se fac surprize părinților, perioada primăveruii, prin prisma zilelor de 1 și 8 martie, fiind una dificilă. ”Eram în clasa a 4-a, înaintea zilei de 8 Martie. O firmă a venit să prezinte doamnei educatoare coșulețe pe care să le dăruim mămicilor. Eu fiind o fată fără posibilități financiare, nu am dat banii să achizitionez un astfel de coșuleț. Durerea a fost când au venit coșulețele comandate de doamna învățătoare și le-a împărțit apoi clasei. Toți copiii au comandat, doar eu nu. Am început să plâng că eu de ce nu primesc?! Atunci doamna învățătoare a cumpărat materiale necesare și mi-a promis că după ore merg la dânsa acasă și îmi face și mie coșuleț să-i dau mamei. Eram nerăbdătoare să-l primesc. Apoi am mers entuziasmată să îl ofer mamei doar că nu eram împlinită că nu era muncă mea. Așadar m-am pus cu restul de material să confecționez chiar eu unul. Nu mi-a ieșit perfect, dar era făcut de mine”, a povestit Daniela Ploia acum câteva luni.

Cântăreața Daniela Ploia este angajată ca inspector

”Tot ce am se datorează muncii mele. Cânt cu respect și plăcere, însă fără să mă agăț de acest dar ca de o oportunitate, fără să fiu nevoită să fac compromisuri muzicale. De aceea mă duc și la serviciu, și o fac cu mare plăcere”, a spus artista, una din puținele cântărețe care are și un job ”normal”. Daniela Ploia lucrează ca inspector la Administrația Apelor.