Cântăreața Emilia Ghinescu s-a reprofilat! Cum se descurcă artista în noua sa meserie:"E fascinant să descoperi caractere și personalități diferite" | EXCLUSIV

Emilia Ghinescu este fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară de la noi din țară. Aceasta a cântat pe scena mari, alături de nume grele din industria artistică. Folclorul este marea ei iubire, pe lângă familie și celelalte activități pe care le întreprinde zi de zi.

Emilia Ghinescu este și psiholog

Pe lângă muzică, Emilia Ghinescu mai are o pasiune mare și anume, psihologia. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, aceasta a vorbit cu drag despre meseria ei, despre care puțină lume știe, dar pe care ea o îndrăgește foarte mult.

"Psiholog sunt de 10 ani, de când am terminat facultatea, dar de un an de zile sunt cu acte în regulă, angajată. Această meserie este foarte frumoasă. Am făcut psihologia cu atâta drag și îmi place în continuare. Îmi place să lucrez cu oamenii, mai ales cu sufletul lor. Dacă la clinică folosesc trupul oamenilor și mă ocup de tot ce înseamnă frumusețe exterioară, aici mă ocup de frumusețe interioară și contează foarte mult. E fascinant să descoperi caractere diferite, personalități diferite, să vezi că într-o problemă tu ai fost cel care a pus umărul la rezolvarea ei. Trebuie să îl ajuți pe om să găsească calea, să i-o arăți tu, să-l ghidezi către cea bună. Pe mine m-a bucurat lucrul acesta. Îmi doresc foarte mult să învăț, merg la workshop-uri, tot felul de cursuri pentru noi, psiholog, eu pe asta îmi doresc să merg. Clinica i-o las fetei. Eu îmi doresc să mă axez pe psihologie și muzică și sper să le combin pe amândouă bine.", a declarat Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât timp mai are Emilia Ghinescu pentru ea și familie?

Întrebarea principală acum este dacă pe lângă concerte, clinică și psihologie, Emilia Ghinescu mai are timp pentru ea și pentru familia ei. Aceastași-a deschis sufletul și a recunoscut că situația nu este chiar roz.

"Nu prea am timp de vacanțe, recunosc lucrul acesta, aici sunt într-adevăr vitregiți copiii mei. Nu apucăm să mergem toți ca familie într-o vacanță. În schimb, noi deținem la mare un apartament, în Mamaia și fetele din momentul în care au terminat școala, până când o încep, acolo stau. Se mută la mare și sunt într-o continuă vacanță. Dar când te duci tot la tine acasă, aia nu mai e vacanță și atunci încercăm să ne facem timp și cred că de mine ține lucrul acesta. Eu sunt cea mai ocupată persoană, pentru că am evenimente foarte multe, doi ani de zile nu prea am cântat, iar acum nu refuz nimic. Vreau să câștig și de pe urma muzicii. Însă, este important cum îți organizezi timpul, astfel încât copiii să nu ducă lipsă de tine, să știe că ești mereu acolo pentru ei, să le fii alături.", a mărturisit Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.