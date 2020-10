Gherghina Stancu, o cântăreața de muzică populară din Argeș [Sursa foto: Facebook Gherghina Stancu / George Silviu]

Gherghina Stancu, o cântăreață de muzică populară cunoscută, din zona Argeșului, s-a îmbolnăvit de Hepatita C, boala care le-a ucis pe Denisa Răducu și Ileana Ciuculete. Femeia care în urmă cu 14 ani și-a manifestat fascinația pentru Traian Băsescu, compunându-i acestuia o odă, spune că a contactat această boală de la dentist și că ani de zile, viața ei a atârnat de un fir de păr. Ea spune că, spre deosebire de Ileana Ciuculete, a început mai devreme tratamentul însă, chiar și așa, vindecarea s-a produs printr-un miracol. Pur și simplu, la un moment dat cânnd și-a făcut analize, markerii nu au mai indicat prezența bolii.

Denisa Răducu a murit în 2017 de Hepatită C

Gherghina Stancu: ”Ileana Ciuculete a descoperit târziu”

”Oboseam și nu știam de ce, mergeam și la nunți, cântam și la un restaurant, mergeam și la serviciu. Ajunsesem să dorm cu zilele, nu puteam să mă ridic din pat, mă simțeam foarte obosită. În urma investigațiilor medicale, am aflat că am hepatita C. Nu știu de unde am contactat virusul, cel mai probabil de la dentist, altfel nu-mi explic, că eu n-am făcut prostii. Mie nu mi-a plăcut țuica, alcoolul, m-am ferit.

Ileana Ciuculete a pierdut lupta cu boala

Și am avut șansa de a descoperi la timp. Ileana Ciuculete a descoperit târziu și e posibil să fi avut și alte complicații. Eu am făcut 8 ani de tratament cu Cantastim și am repetat periodic analizele. La un moment dat, au ieșit negativi acei markeri, cred că am avut parte de o vindecare miraculoasă”, a povestit Gherghina Sancu pentru starpopular.ro.

I-a compus lui Băsescu oda ”Biruința lui Traian”

Traian Băsescu e preferatul Gherghinei Stancu

Gherghina Stancu a ajuns pe prima pagină a ziarelor în 2006, după ce i-a compus o odă lui Traian Băsescu, proaspăt Președinte al României la acea dată și i-a trimis-o acestuia pe un CD la Cotroceni. Titlul melodiei este ”Biruința lui Traian” iar numele este inspirat din perioada în care Traian Băsescu era căpitanul vasului ”Biruința”, la mijlocul anilor ’80. ”Îmi place mult de domnul Băsescu, pentru că este un bărbat puternic, mai puternic decât alți președinți. I-aș fi cântat și lui Iliescu, dar nu-mi plac bărbații moi. Așa sunt eu”, povestea la acea dată Gherghina Stancu.