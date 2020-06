In articol:

Marius Baldovin, un cunoscut cântăreț de muzică populară, a declarat că a vrut, la un moment dat, să-și pună capă zilelor.

„Nu pot să spun, numai sufletul meu știe cât sufăr și de ce. Am ajuns să regret ziua în care m-am născut, am ajuns să-mi plâng amarul. Greu este când suferi din dragoste și ajungi să te gândești să-ți pui capăt zilelor. E greu când te împinge satana să te sinucizi. Aseară am avut de gând să mă sinucid, crede-mă. Voiam să-mi iau viața!”, a declarat Marius Baldovin pentru Cancan.

Marius Baldovin a vrut să se sinucidă din cauza iubitului

Cântărețul de muzică populară Marius Barldovin spune că de seamă pentru gândurile sinucigașe sunt problemele pe care le are în relație. Mama iubitului lui nu este de acord cu relația și de aici au pornit toate problemele.

”El este totul pentru mine, el înseamnă universul meu. Dar pentru că părinții lui nu sunt de acord…După 1 an si 4 luni de relație… Și acum îmi spune că mama lui nu e de acord cu noi? După ce am investit mii de euro în el? Și am pus suflet”, a mai declarat Marius Baldovin pentru sursa mai sus citată.

Marius Baldovin, salvat în ultima secundă

Marius Baldovin a povestit că a fost la un pas să-și ducă la îndeplinire planul de a se sinucide. Din fericire, o verișoară a văzut mesajele de adio pe care el le publicare pe Facebook și a mers cu poliția la ușa lui.

„Dumnezeu nu doarme, are grijă de toată lumea. Și să le dea pe suflet la fel tuturor celor care și-au bătut joc de mine în relație. O verișoară a mea a spart ușa, împreună cu Poliția. A văzut mesajul meu pe Facebook și a venit la mine. Am vrut să-mi bag cuțitul de bucătărie în burtă”, a mai spus el.

sursa foto: Cancan