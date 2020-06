In articol:

Sorina Ceugea, însărcinată, voia să ajungă la un control medical după ce, cu o seară mai devreme, nu s-a simțit prea bine. Așa că, soțul ei, Danezu, a urcat la volan, iar cei doi s-au îndreptat spre spital.

Doar că în drum spre spital, lucrurile au devenit, brusc, extrem de complicate. ”Astăzi, 02.06.2020, mă îndreptam cu Sorina Ceugea, spre spital pentru un consult de urgență. Din dreptul mașinii mele, zărim un echipaj de politie. Domnul polițist, de la volan, îmi face semn cu degetul să îl urmez. M-a luat pe contrasens, în intersecție, invocând că nu am acordat prioritate unui pieton și mi-a dat o dovadă a suspendarii permisului pentru o perioadă de 30 de zile. Am rămas șocat! Nu mi-a dat nici un proces verbal, deși eu am insistat pentru că nu a fost nici un pieton în acel moment și voiam să văd ce mențiuni are și să pot face demersuri în instanță pentru s a se face dreptate. Probabil, neavând dovada și motivul să ne oprească, a vrut el să facă vreo ”șmecherie”.

Din filmare, se poate observa cum insist să mi se dea proces verbal așa cum este legal, dar acesta efectiv a fugit. Probabil s-a dus să cheme vreun prieten să îl puna ca martor, să pară că își face foarte bine datoria în fața șefului sau poate aștepta vreo atenție din partea noastra ținând cont că ne-a făcut să îl așteptam 30 de minute în mașină. Oameni buni, cum să te oprească poliția pentru ceva ce nu ai făcut??? Cum să nu ți se dea un proces verbal? Cum să ți se vorbească așa? Dacă nu vă puneți în mișcare, mai primiti 30 de zile suspendare, mi-a spus. Sunt dezamăgit”, ne-a spus Danezu.

Mai mult decât atât, soția lui, însărcinată, Sorina Ceugea, ne-a mărturisit că întâlnirea cu poliția a fost una extrem de traumatizantă. ”Nu se poate să facă așa ceva. Aveau ei chef să amendeze pe cineva și ne-au găsit pe noi. Eu mă simțeam și rău, că nu mergeam la spital aiurea... Adică, acum, aștept să primim, totuși, procesul verbal și să văd că au găsit și martor. Pentru că, noi, oricum, vom face toate demersurile pentru a contesta măsura abuzivă a polițiștilor, dar poate se aleg și cu un dosar penal pentru mărturie falsă”, ne-a spus Sorina Ceugea.

Sorina Ceugea este însărcinată

Sorina Ceugea, frumoasa cântăreață de muzică de petrecere și Danezu, soțul ei, trec, în aceste momente, prin clipe cât se poate de fericite, cei doi așteptând cu nerăbdare să devină părinți. ”În această perioadă incertă în care foarte mulți oameni s-au îmbolnăvit de noul Coronavirus, şi-au pierdut locul de muncă şi unii poate rămân ai nimănui, noi, la momentul acesta, facem cel mai frumos plan al vieții noastre, se dezvoltă bebeluşul nostru pe care îl aşteptăm cu atâta nerăbdare. Nu m-am gândit niciodată că aşa va decurge sarcina mea, că voi stă izolată şi că nu mă voi putea bucura de soare, că nu voi putea ieși din casă decât pe bază de declarație şi atunci până la piață, la cumpărături. Cu toate acestea, am încercat să vedem partea bună a lucrurilor.

De felul meu, sunt un om pozitiv şi aş sfătui pe toată lumea să rămână calmă şi optimistă. Toată această perioadă m-a ajutat să conştientizez mai bine acest moment, să meditez, să planific, să mă bucur de aceste momente şi schimbări. Ne-am gândit şi la nume, deşi ne-a luat prin surprindere pentru că până la 6 luni toți doctorii ne-au spus că este băiat. Danezu avea numele pregătit, dar la ultimul control, surpriză: este fetiță! Va avea două prenume. Primul va fi Vanessa, la al doilea încă nu ne-am hotărât, dar mai avem timp”, ne-a spus, în exclusivitate Sorina Ceugea.

Sorina Ceugea și Danezu s-au căsătorit și civil, acum doi ani

În 2018, cei doi îndrăgostiți au decis să își unească destinele pentru totodeauna, cei doi pășind hotărâți în față ofițerului stării civile pentru a-și oficializa povestea de dragoste. Și, îmbrăcăți la patru ace, cei doi au spus un “Da” răspicat, iar apoi au mers la o mică agapă alături de amicii lor, loc în care Sorina a purtat o rochie de mireasă care se mula perfect pe corpul că de fotomodel al artistei. Fericită până peste poate, Sorina nu s-a despărțit nicio secundă de buchetul de mireasă, făcut din trandafiri roșii și galbeni, fotografiindu-se cu toți invitații de la eveniment.

“Fiecare lucru minunat se întâmplă la momentul lui. Momentul nostru a început acum cinci ani, ne-am convins că suntem făcuți unul pentru celălalt, iar pasul cununiei civile a venit natural. Așa ar trebui să se întâmple în toate poveștile frumoase. Contează să cunoști cu adevărat omul cu care vrei să îți faci viață, cu care să construiesti o familie. Suntem norocoși, Danezu este sufletul meu pereche, iar eu sunt al lui”, ne-a spus, la acea vreme, în exclusivitate, Sorina Ceugea.