După ce a cântat în cluburile care l-au contractat, Alessio a avut surpriza să nu se mai poată întoarce, acasă, să fie alături de familia lui. În schimb, a primit un telefon de la DSP (Direcția de Sănătate Publică, n. red.) care i-a recomandat să nu mai iasă din casă.

”M-au sunat cei de la DSP, mi-au spus că îmi recomandă să mă autoizolez acasă. Încă nu am făcut niciun test, am fost programat pentru ziua de 18 martie. Sper să fie totul în regulă, între timp stau în casă, nu mă mișc. Noroc că am ce să mănânc, dar oricum nu prea mi-e foame, mă plictisesc doar. Asta e cel mai greu, că să fii sechestrat în casă e cel mai greu, mai ales când ești obișnuit să umbli. Acum am mai mult timp să citesc, chiar dacă nu am starea necesară... Mai compun versuri, mă uit la televizor, dar mă plictisesc cumplit. Iar cel mai greu îmi este să stau departe de copiiimei și de familia mea, toți sunt în Italia. Nu pot ajunge la ei, nu pot ajunge la mine, iar asta mă macină”, ne-a spus, în exclusivitate, manelistul Alessio.

Mai mult decât atât, celebrul cântăreț are emoții cât se poate de serioase acum. Nu de altceva, dar Aleesio a și răcit. ”Nu am simptomele de la coronavirus, dar am răcit. Am o bronșită, îmi curge nasul, dar nu am febră sau alte chestii. De aia stau în casă acum, mi-e teamă să nu fie interpretată greșit situația mea”, ne-a explicat Alessio.

Alessio s-a însurat la 16 ani și are patru copii la doar 28 de ani

"Înainte de a decide părinții mei de a mă însura, ei tot făceau glume cu mine: "Hai că ai crescut, te însuram, îți luăm remorcă", dar eu sincer nici nu voiam să aud, nu simțeam că e cazul. Îți dai seama, la 16 ani, chiar nu aveam nicio treaba și nu-mi doream să mă căsătoresc, eu voiam să mai copilăresc. Au continuat "glumele" cu însurătoarea din partea părinților și, la un moment dat, începuse să mă încânte și pe mine gândul de a mă însura. Cu toate că nu era cu toată dorința, dar așa erau tradițiile la noi, eu fiind de etnie rromă.... Părinții mi-au vrut binele și s-au gândit că ar fi cel mai bine pentru mine să mă însor. Totul s-a întâmplat la vârsta de 16 ani, în Italia unde eram stabiliți de câțiva ani buni", povestea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Alessio.

"La o diferență de 3 ani, cam așa sunt toți cei 4 copii, a apărut cel de-al doilea copil, tot o fetiță. Cu a două a fost mult mai ușor, am fost mai pregătit psihic, mai conștient cu ceea ce trebuie să fac. A apărut și cel de-al treilea copil, a fost băiat, ceea ce mi-am dorit foarte mult. Nu pot să zic că nu mi-am dorit fetele, dar așteptam să vină și un băiat. După ce s-a născut și băiatul, eu sincer nu mi-am mai dorit copii, deja aveam 3 și am vrut să ne oprim, dar s-a întâmplat să rămână pentru a patra oară însărcinată și a mai venit o fetiță. După al 4-lea copil am zis să punem stop aici, am hotărât împreună cu soția. La 28 de ani, am 4 copii și sunt foarte mulțumit de ei, sunt cei mai importanți pentru mine și cea mai mare realizare a mea. Sunt mulțumit din orice punct de vedere!”, mai spunea Alessio.

Zona în care stă Alessio, ”zonă roșie” în Italia din cauza coronavirusului

Italia este țara europeană cel mai dur lovită de epidemia de coronavirus și a cunoscut, zilele acestea, o creștere vertiginoasă a bilanțului, care acum a ajuns la aproape 25.000 de cazuri confirmate de îmbolnăvire cu Covid-19 și peste 1800 de decese din cauza coronavirusului. „Ne confruntăm cu o situație de urgență. Este o urgență națională”, a declarat premierul Giuseppe Conte, familia lui Alessio fiind, astfel, blocată în Italia.