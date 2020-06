Cantaretul Stefan Stan, implant de par! Si-a facut operatie estetica

In articol:

Mai exact, Ștefan Stan și-a făcut al doilea implant de păr, dar, de această dată, a apelat la un medic din Cluj pentru a-și îmbogăți podoaba capilară.

Ștefan Stan, implant de păr! Ștefan Stan a apelat la o tehnică de schimbare de look, iar acum artistul este extrem de mulțumit după ce și-a făcut implant de păr la o clinică de specialitate din Cluj. La sfârșitul anului trecut, medicul Mihai Motora i-a implantat 4.500 de fire de păr artistului, iar rezultatul este cel mai bun.

Fostul câștigător al emisiunii "Vocea României", Ștefan Stan, și-a făcut de curând o intervenție estetică. Pentru ca părul i se rărise în zona frontală, solistul a decis să își facă o nouă intervenție de implant de păr. De altfel, în urmă cu șase ani Ștefan Stan a mai apelat la o clinică specializată, însă a decis să repete experiența după ce a aflat de medicul Mihai Motora și de rezultatele sale.

Intervenția a fost realizată în noiembrie 2019 și a durat șapte ore. "L-am întâlnit pe medicul Mihai Motora de la Cluj, după ce am auzit mai multe cuvinte frumoase despre el. Acum îmi este și prieten. El a știut ce fel de fire de păr să folosească, a verificat întâi calitatea, apoi a evaluat rezistența fiecărui fir în timp. Am văzut cazurile rezolvate de el, pacienți cu podoaba capilară deasă la mulți ani după intervenție. La mine procedura a durat cam șapte ore, nu am simțit nimic pentru că are o mână foarte ușoară”, a explicat Șten Stan.

Ștefan Stan, implant de păr! "În cazul lui Ștefan Stan, provocarea a fost zona donatoare rară, din cauza celor două intervenții anterioare. De aceea a trebuie să recoltăm cât de mult am putut, fără să lăsăm cicatrici vizibile la nivelul cefei. În final am reușit să recoltăm și să implantam aproximativ 2000 de grefe (4500 fire de păr). Operația a decurs normal, i-am oferit medicația postoperatorie și i-am explicat ce trebuie să facă în săptămânile/lunile următoare. Acum, la 7 luni după operațierezultatele sunt excelente, iar el e foarte mulțumit", a spus medicul Mihai Motora.

Ștefan Stan, implant de păr înaine de a deveni tata!

Ștefan Stan, implant de păr! După ce și-a făcut intervenția estetică, Ștefan Stan și Simona au dezvăluit sexul viitorului său copil, la Teo Show. Emoționați, celor doi li s-a îndeplinit cea mai mare dorință: vor avea o fetiță! Soția celebrului cântăreț a declarat că, într-o proporție foarte mare, simțea că va avea o fetiță. „Toată lumea știe că-mi doresc fetiță foarte mult. Și Simona și-ar dori fetiță. Am făcut testul genetic pentru că la ecografie se poate schimba și peste câteva luni”, a declarat Ștefan Stan, înainte de marele anunț.