Cântărețul Dragoș Udilă, cunoscut drept Uddi, și-a speriat fanii. A publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj de adio, iar prietenii virtuali și urmăritorii s-au panicat și l-au asaltat cu mesaje.

„Le mulțumesc celor care au fost buni și sinceri și vă rog să nu vă supărați și să vă amintiți de mine cu zâmbetul de față! Vă iubesc pe toți”, este mesajul pe care l-a scris Uddi pe pagina lui de Facebook.

este unul dintre mesajele pe care le-a lăsat unul dintre urmăritorii lui Uddi.

Ulterior, Uddi a șters cuvintele care i-au speriat pe admiratori.

Uddi s-a despărțit recent de iubita cu care a fost patru ani

Uddi și iubita lui, Mara Roșioru, s-au despărțit. Cântărețul și tânăra actriță erau împreună de patru ani și aveau planuri mari. În urmă cu un an, ea spunea că își dorește patru copii cu artistul și voia să devină mamă cât mai repede. Cu toate acestea, au ajuns să se certe ca la ușa cortului, după cum au declarat vecinii și, mai apoi, să puncă punct relației.

Uddi a scris câteva mesaje extrem de dure la adresa fostei lui iubite, Mara Roșioru. Ulterior, a șters mesajele și a recunoscut că nu a reacționat așa cum ar fi trebuit. Ba mai mult, cântărețul și-a cerut iertare pentru gestul lui.

„Am trecut prin momente foarte grele cu familia și cu fosta iubită, pe care am iubit-o enorm, nu am știut cum să reacționez și am acționat greșit și la suparare. Îmi cer scuze în primul rând față de fosta iubită și de toți cei pe care i-am supărat! Rog înțelegere! Vă mulțumesc!', a scris Uddi pe rețelele de socializare.